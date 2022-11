शिमला: हिमाचल में पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 1 नवंबर से शुरू हुई इस प्रकिया के तहत हिमाचल में अब तक 5093 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है. मुख्य निवार्चन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि सभी लोगों की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने कदम उठाए हैं. विशेष श्रेणी के लोग और जरूरी सेवाओं में लगे लोग मतदान में भाग ले सकें, इसके लिए कुल 170403 (एक लाख सत्तर हजार चार सौ तीन) 12-डी फार्म जारी किए गए थे. (Voting process started in Himachal) (Himachal Pradesh Election 2022 )

43 हजार से ज्यादा फार्म वापस: इनमें से पूरी तरह से भरे गए 43143 फार्म वापस आए हैं. उन्होंने कहा कि इन वोटर्स से पोस्टल बैलेट से मतदान लेने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू की गई और इसे 11 नवंबर से पहले इसे पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 80 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों के 4330 बैलेटे और दिव्यांगों के 763 बैलेट वापस रिसीव किए गए हैं. उन्होंने कहा कि कांगड़ा में 366, कुल्लू में 297, मंडी में 1991, ऊना में 528, बिलासपुर में 838, सोलन में 315, शिमला में 669 और किन्नौर में 89 बैलेट कास्ट किए गए. (5093 voters cast their vote in Himachal) (Ballot voting in Himachal till November 11) (Ballot voting in Himachal)

