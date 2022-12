हिमाचल में पर्यटकों का ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना से होगा स्वागत, ड्रोन रखेगा ट्रैफिक की चाल पर नजर

हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और नए साल 2023 के जश्न में पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. सीएम सुखविंदर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना से कार्य करना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही यातायात व्यवस्था के सही संचालन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ट्रैफिक की चाल पर नजर रखी जा सके. (Himachal ready to welcome tourists on New Year)

सीएम सुखविंदर सिंह का आज होगा क्वारंटाइन पीरियड पूरा, रविवार को वापस लौटेंगे शिमला

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को वापस दिल्ली से शिमला लौटेंगे. उनका कोरोना का क्वारंटाइन पीरियड आज पूरा होगा. सीएम के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने मीडिया को यह जानकारी दी है. (Sukhvinder Singh will come to Shimla on 25 )

करसोग में आज भाजपा की आक्रोश रैली, कार्यालयों को बंद करने पर होगा प्रदर्शन

हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने राजस्व और पीडब्ल्यूडी के कई कार्यालयों को बंद कर दिया है. करसोग में बंद किए गए कार्यालयों के विरोध में आज भाजपा आक्रोश रैली निकालेगी. (BJP protest against Congress government)

JOA IT Paper Leak के बाद परीक्षा रद्द, पेपर लीक के मामले में महिला अधिकारी समेत 3 गिरफ्तार

विजिलेंस की टीम ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग (Himachal Pradesh Staff Selection Commission) में एक अधिकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा (Female officer caught taking bribe in Hamirpur) है. जिसके बाद रविवार 25 दिसंबर को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की प्रस्तावित परीक्षा रद्द हो गई है. (Himachal JOA Paper Leak) (JOA Paper Leak) (JOA IT Paper Leak)

JOA IT PAPER LEAK: महिला अधिकारी ने बेटे के जरिए किया था परीक्षा पत्र का सौदा, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

जेओए आईटी पेपर लीक मामले (JOA IT PAPER LEAK) में अब बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि महिला अधिकारी ने अपने बेटे के जरिए ढाई लाख रुपए में परीक्षा के प्रश्न पत्र का सौदा किया (Female officer caught taking bribe in Hamirpur) था. इस मामले में विजिलेंस की कार्रवाई लगातार जारी है. महिला अधिकारी सहित कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है.

कोरोना के नए वेरिएंट के ये हैं लक्षण, स्वास्थ्य विभाग फिर से जंग के लिए तैयार

कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है. चीन और कोरिया जैसे देशों में जिस रफ्तार के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है उसे देखते हुए जमीनी स्तर पर इस महामारी की रोकथाम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. प्रदेश के सभी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. (Symptoms of the new variant of Corona)

रामशिला रिवर राफ्टिंग वाहन पार्किंग में रेहड़ी-फहड़ी ने किया अवैध कब्जा, पर्यटक परेशान

कुल्लू का रामशिला रिवर राफ्टिंग पॉइंट इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है. लेकिन वाहनों की पार्किंग ना होने के चलते सैलानियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल रेहड़ी फहड़ी वालों ने पार्किंग वाली भूमि पर कब्जा कर लिया है. जिसके कारण पर्यटक अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करने पर मजबूर हैं. (Street vendors occupied parking in Ramshila)

सर्दी के मौसम में किन्नौर की महिलाओं ने घर पर डाली नाटी, वीडियो हो रहा वायरल

किन्नौर की महिलाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिलाएं किन्नौरी गीतों व पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नाटी डालते हुए नजर आ रही हैं. ठंड के मौसम में खेतों में ज्यादा काम नहीं होता ऐसे में लोग घरों पर ही मनोरंजन करते हैं. यह वीडियो जिले के तेलंगी गांव का है. एक साथ सभी महिलाएं नृत्य कर रही हैं और लोगों को भी ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है.

जिसने संभाले विभाग स्वास्थ्य और आबकारी, उसकी समझो खत्म हुई चुनावी पारी

1998 से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में जिसे भी स्वास्थ्य और आबकारी एवं कराधान महकमे दिए गए उनमें अधिकतर नेताओं के राजनीतिक सफर समाप्त हो गए. हालांकि जिस नेता के पास या सीएम के पास विभागों को एडिशनल तौर पर दिया गया वे इस लिस्ट में शामिल नहीं है. नेताओें का नाम जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कल से करवट बदलेगा मौसम, जानें देश में कैसा रहेगा weather

अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसता की संभावना रहेगी. वहीं, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, हिमाचल में 25 दिसंबर को मौसम करवट बदलेगा. इस दौरान कुछ क्षेत्रों में ही बर्फबारी की उम्मीद है.(HIMACHAL WEATHER UPDATE)