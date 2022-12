हमीरपुर: 25 दिसंबर को होने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी JOA IT पोस्ट कोड 965 की परीक्षा अब रद्द हो गई है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (Himachal Pradesh Staff Selection Commission) की ओर से आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है. जिसे लेकर विजिलेंस की टीम ने आज हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में कार्यरत एक महिला अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है. विजिलेंस की टीम ने महिला अधिकारी को उसके घर से गिरफ्तार किया. जिसके बाद महिला अधिकारी को लेकर विजिलेंस की टीम HPSSC कार्यालय भी पहुंची थी. (Govt employee caught taking bribe in Hamirpur)(Female officer officer taking bribe in Hamirpur) (Himachal JOA Paper Leak)

विजिलेंस ने किया गिरफ्तार- दरअसल विजिलेंस को एक कैंडिडेट की तरफ से शिकायत दी गई थी कि उससे जेओए आईटी की परीक्षा के पेपर के बदले 4 लाख रुपये मांगे गए हैं और ढाई लाख रुपये में बात पक्की हो गई है. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम शिकायतकर्ता कैंडिडेट के साथ मिलकर इस मामले में HPSSC की एक महिला अधिकारी के साथ उसके बेटे और एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है. विजिलेंस ने महिला अधिकारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. (JOA Paper Leak) (JOA IT Paper Leak)

JOA IT Paper Leak के बाद परीक्षा रद्द.

कैसे खुला मामला- दरअसल एक कैंडिडेट को पेपर के बदले 4 लाख रुपये देने की पेशकश संजय नाम के एक शख्स की तरफ से की गई थी. जिसके शिकायत इस कैंडिडेट ने विजिलेंस के अधिकारियों को कर दी. फोन पर कैंडिडेट और संजय के बीच ढाई लाख पर सहमति बन गई जिसके बाद विजिलेंस फोन को ट्रेस करके इस मामले पर नजर रखने लगी. इसके बाद विजिलेंस ने इस मामले में पूरा जाल बिछाया. आज संजय ने कैंडिडेट को हमीरपुर बुलाया था, जहां से संजय कैंडिडेट को हमीरपुर की हाउसिंग बोर्ड कालोनी के एक घर में ले गया. जहां उमा आजाद नाम की महिला मौजूद थी जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग HPSSC की सीक्रेसी ब्रांच में कार्यरत थी. वहां इस महिला अधिकारी का बेटा भी मौजूद था जिसने कैंडिटेट को पेपर और उसके उत्तर मुहैया करवाए. जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने संजय के साथ-साथ महिला अधिकारी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया.

25 दिसंबर को होने वाली परीक्षा रद्द- पेपर लीक होने के बाद हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रविवार 25 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. गौरतलब है कि HPSSC ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 के लिए 319 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. जिसके लिए करीब डेढ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 1,03,434 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे. जिन्हें रविवार को प्रदेशभर के 476 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देनी थी.

