'नाटी किंग' कुलदीप शर्मा की मौत एक अफवाह, सिंगर ने अपने चाहने वालों को दिया ये संदेश

शनिवार सुबह ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है. जिसमें लिखा होता है कि 'नाटी किंग' नहीं रहे. हिमाचल के नाटी किंग कुलदीप शर्मा की मौत की खबर सुनते ही उनके चाहने वालों (Rumors of Kuldeep Sharma death) को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में इस अफवाह को गलत साबित करने खुद नाटी किंग कुलदीप शर्मा सामने आए हैं और इस खबर को उन्होंने गलत बताते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं.

हिमाचल में सत्ता वापसी के लिए चंडीगढ़ में कांग्रेस ने तैयार किया रोडमैप, प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक

कांग्रेस के नेताओं ने शनिवार को चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में बैठक आयोजित की. बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने की. दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक एआईसीसी ऑब्जर्वर, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव व जिला प्रभारियों के साथ बैठक की. देर शाम (Himachal Congress meeting in Chandigarh) उन्होंने अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ अलग से बैठक की. बंद कमरे में हुई इस बैठक में शुक्ला ने सभी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया.

Aam Aadmi Party: चुनावी साल में शिक्षा संवाद में पांच सवालों का जवाब, केजरीवाल का 30 मिनट का भाषण!

हिमाचल में चुनावी साल में आम आदमी पार्टी के शिक्षा संवाद कार्यक्रम (Education Dialogue Program in Hamirpur) की परख भी बेहद जरूरी है. शिक्षा के सियासी संवाद में सवाल दर सवाल तो हुए लेकिन जवाबी भाषण एक ही था. कार्यक्रम को शिक्षा संवाद का नाम दिया गया था ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि सवाल दर सवाल जवाब भी नाम सहित मिलेंगे, लेकिन दूसरे सवाल पर ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने मंच से स्पष्ट कर दिया कि सीएम केजरीवाल एक साथ सभी सवालों के जवाब देंगे. पढ़ें पूरी खबर...

Escalator to Jakhu Temple: 6 महीने में बन कर तैयार होगा जाखू मंदिर के लिए एस्केलेटर, शहरी मंत्री ने किया शिलान्यास

जाखू मंदिर के लिए एस्केलेटर बनने जा रहा है. शनिवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जाखू में स्थापित होने वाला शिमला शहर के पहले एस्केलेटर का (Escalator to Jakhu Temple shimla) शिलान्यास किया.

Himachal Weather Update: शिमला में हुई राहत की बारिश, ठंडी हवाओं के चलने से Cool-Cool हुआ मौसम

पहाड़ों की रानी शिमला में देर शाम मौसम ने अचानक करवट (Rain in Shimla ) बदली और शिमला में बारिश की बौछारें हुई. इससे गर्मी से काफी हद तक राहत मिल गई है. बता दें कि राजधानी शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर समेत कई क्षेत्रों में बादल बरसे हैं. कुछ क्षेत्रों में रविवार को भी बारिश के आसार हैं.

Aam Aadmi Party Shiksha Samvad: मिंजर मेले को हमीरपुर का बता गए मान

हमीरपुर में शनिवार को आयोजित आप पार्टी के शिक्षा संवाद कार्यक्रम में पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann in Hamirpur) ने खूब जुबानी हमला बोला. वहीं, पंजाब (bhagwant mann statement in hamirpur) के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हिमाचल से उनका पुराना नाता है. वह कलाकार होने के नाते हर कोने में मंच पर मेलों में प्रस्तुतियां दी हैं. इस दौरान गलती से मान चंबा के मशहूर मिंजर मेले को हमीरपुर का गिना गए.

Road Accident in Karsog: टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे छात्र, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, अध्यापक सहित 5 बच्चे थे सवार

करसोग में टूर्नामेंट के लिए छात्रों (Road Accident in Karsog) को ले जा रही ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है. जिसमें दो छात्र घायल हो गए हैं. एक छात्र को उपचार के लिए शिमला स्थित आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया है. अध्यापक सहित अन्य तीन छात्र सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

Road Accident in Shimla: जुन्गा-सुईटा सड़क पर हादसा, खाई में गिरी सब्जियों से भरी पिकअप

राजधानी शिमला के साथ लगते जुन्गा-सुईटा सड़क पर एक पिकअप (Pickup fell in ditch on Junga Suita road) सड़क से 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले (Road Accident in Shimla) जाया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे का कारण सड़क पर पड़े गड्ढे हैं. लोक निर्माण विभाग को कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन यहां पर कोई भी इसकी सुध लेने नहीं आ रहा है.

Road Accident in Sirmaur: बांसवाला में बारातियों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 1 की मौत, 8 घायल

शनिवार को जिला सिरमौर के पुलिस थाना कालाअंब के तहत आने वाले सैलानी कटोला पंचायत के बांसवाला में बारातियों से भरी पिकअप खाई (pickup fell into a ditch in Sirmaur) में गिर गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई. जबकि 8 लोग घायल हुए हैं.