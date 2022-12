उरणी में भूस्खलन

किन्नौर: जिले के उरणी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक आज फिर उरणी ढांक के पास भूस्खलन हुआ. हालांकि इस दौरान किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. प्रशासन ने सड़क से मलबा हटा दिया और वाहनों की आवाजाही को लेकर पुलिस की तैनाती की गई है. (landslide in kinnaur)

बड़े वाहनों को रोका: जानकारी के मुताबिक भूस्खलन के बाद कुछ बडे़ वाहनों को रोका गया है. पहड़ों से जब पत्थर गिरना बंद हो जाएंगे तब इन्हें निकाला जाएगा. पिछले कल भी इस इलाके में भूस्खलन हुआ था. बता दे कि उरणी ढांक के पास पहाड़ों से लगातार भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे मे प्रशासन की ओर से लोगो को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि कोई नुकसान नहीं हो.(Landslide in Urani of Kinnaur)

नेशनल हाईवे तीन दिन बंद रहा: उरणी ढांक में कुछ दिन पहले लगातार भुसखलन होने के चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग -5 करीब 3 दिन अवरुद्ध रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने उरणी ढांक से मलबा हटाकर सड़क को बहाल किया था. सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही शुरू की गई थी, लेकिन अब इस जगह पर एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है. (National Highway 5 was closed for three days) (Police deployed after landslide today)



2013 से लेकर 2020 तक हर साल हुआ भूस्खलन- बता दें कि किन्नौर जिले के उरणी की पहाड़ियों से इससे पूर्व वर्ष 2013 से लेकर 2020 तक हर साल भूस्खलन के मामले सामने आते रहे हैं. भस्खलन के कारण उरणी ढांक के निचे बनी सड़क पूरी तरह टूट गयी थी और वाया किल्बा से इस सड़क मार्ग को खोला गया, लेकिन अब दोबारा से इस जगह के आसपास भूस्खलन शुरू हुआ है. जिसके चलते एक बार फिर उरणी की पहाड़ियों से गिर रहे पत्थरों व मलबे से आसपास के क्षेत्र में खतरा बना हुआ है. (Landslide in Urani of Kinnaur) (Landslide in Kinnaur) (Frequent landslides in Kinnaur)

