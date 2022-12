शिमला: हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की है. ऐसे में प्रदेश में अभी नई सरकार का मुख्यमंत्री तय होना बाकी है. लेकिन अभी से ही नई सरकार ने शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर है. आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह शिमला के रिज मैदान पर ही होता है और इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह रिज पर ही होने की संभावना है. इसके साथ ही राज्य सचिवालय को अब नई सरकार में बनने वाले मंत्रियों के लिए भी तैयार किया जा रहा है. (New Cabinet Ministers of Himachal) (Himachal Secretariat ready for New Ministers)

प्रदेश में बनने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में बड़े अधिकारी जुट गए हैं. मुख्य सचिव आरडी धीमान ने इस बारे में अधिकारियों के साथ समारोह को लेकर चर्चा की है. शपथ ग्रहण समारोह के लिए क्या इंतजाम किए जाने हैं और इसको किस तरह से किया जाना है. इसको लेकर मुख्य सचिव आरडी धीमान ने सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है. सचिवालय भी नई मंत्रियों के स्वागत के लिए तैयार है. (New CM of Himachal) (New govt Himachal Pradesh)

हिमाचल में कांग्रेस सरकार के बनने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं. मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं. इन मंत्रियों के लिए सचिवालय में कमरों को तैयार किया जाना है. भाजपा के निवर्तमान मंत्री अपना-अपना सामान समेट रहे हैं. सचिवालय सामान्य प्रशासन ने सचिवालय में कमरों के बाहर से निवर्तमान मंत्रियों की नेम प्लेट भी उतार दी है. यही नहीं भाजपा के जिन वरिष्ठ नेताओं को सरकार में बड़े ओहदे मिले थे, सचिवालय में उनके कमरों को बंद कर दिया गया है. इन कमरों को तैयार किया जाना है. इनमें पेंट का काम भी कई जगह होना है, इसके अलावा जहां फर्नीचर ठीक नहीं है, उसे भी बदला जाएगा या कुछ जगह इसको रिपेयर भी किया जाएगा.

निवर्तमान मंत्रियों की कोठियां अब कांग्रेस के मंत्रियों को मिलेंगी- कांग्रेस सरकार में नए मंत्रियों को कोठियां भी मिली हैं. सचिवालय सामान्य प्रशासन इन कोठियों की चाबियां ले रहा है. मंत्री भी यहां से अपना सामान ले रहे हैं. कांग्रेस सरकार बनते ही ये कोठियां नए मंत्रियों को अलॉट की जाएंगी. इनमें नया फर्नीचर और पेंट किया जाना है. मंत्रियों की सुरक्षा में लगाए गए पीएसओ को भी वापस बुलाया जा रहा है. हालांकि चुनाव की घोषणा के साथ ही मंत्रियों की गाड़ियां पहले ही खड़ी की गई हैं. ()

प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री की घोषणा का है इंतजार- हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीटे जीतकर सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत हासिल की है. इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. कांग्रेस सरकार को अब अपना मुख्यमंत्री तय करना है, इसके लिए पार्टी विधायकों की एक बैठक बीते दिन पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में हुई थी. हालांकि इसमें एक सिंगल लाइन प्रस्ताव पास कर हाईकमान को मुख्यमंत्री को तय करने के लिए अधिकृत किया गया है. ऐसे में अब मुख्यमंत्री की घोषणा होना बाकी है जो कि हाईकमान करेगा. इसके साथ ही किन विधायकों को मंत्री बनाया जाना है. इसको भी तय किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश से चुनावी आचार संहिता को हटा दिया गया- हिमाचल में चुनावी आचार संहिता भी हटा दी गई है. प्रदेश में 14 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान होते ही चुनावी आचार संहिता लगा दी गई थी. इसके बाद प्रदेश में नई योजनाओं, भर्तियों आदि पर रोक लगाई गई थी, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधायक चुन लिए गए हैं और पुरानी विधानसभा भंग कर नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी हटा दी गई है. चुनाव विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. (New Cabinet Ministers of Himachal) (Himachal Secretariat ready for New Ministers)

ये भी पढ़ें: हिमाचल का CM कौन ? विधायक दल की बैठक में नहीं बनी सहमति, हाईकमान करेगा अंतिम फैसला