शिमला के रिज मैदान पर पुलिस से उलझे पर्यटक.

शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर दिन भर क्रिसमस का खूब जश्न चलता रहा. हजारों की संख्या में पर्यटकों ने दिन भर रिज पर मस्ती की, लेकिन रात को कुछ हुड़दंगियों ने रंग में भंग डाल दिया. दरअसल कुछ पर्यटक पुलिस से उलझ गए. हरियाणा के जींद से करीब आधा दर्जन सैलानी पुलिस से हाथापाई पर उतर आए. पुलिस के लाख समझाने के बाद भी यह नहीं समझे और पुलिस से बदतमीजी करते रहे. (Haryana People created Ruckus on Ridge Shimla) (Ruckus on Ridge Shimla on Christmas night)

आखिर में पुलिस इन हुड़दंगियों को उठाकर थाने ले गई. रात करीब 11 बजकर 15 मिनट पर चर्च के पास हरियाणा के इन युवकों ने हुड़दंग मचाना शुरू किया. नो स्मोकिंग जोन रिज मैदान पर युवक सिगरेट पीते रहे. इसी बीच दो युवकों ने कमीज उतार दी और डांस करने लगे. इससे दूसरे सैलानी परेशान दिखे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को शोर करने से रोका तो करीब आधा दर्जन युवक पुलिस से हाथापाई पर उतर आए. एक युवक एएसआई को धक्का देते हुए नजर आया.

पुलिस काफी देर तक इन्हें समझाती रही. हुड़दंग करते देख पुलिस ने मौके पर क्यूआरटी भी बुला ली. जब युवक नहीं समझे तो पुलिस इन्हें पीआर वैन में डालकर थाने ले गई. रात करीब 11 बजकर 30 मिनट पर पुलिस ने इन्हें थाने पहुंचाया. जिसके बाद पुलिस इन सब का मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले गई. मामले में सदर थाना पुलिस कार्रवाई अमल में ला रही है.

रात 11:45 पर पुलिस ने खाली करवाया रिज- रिज मैदान पर हुड़दंग करने वालों की वजह से पुलिस को रात करीब 11 बजकर 45 मिनट पर दो गाड़िया मंगवानी पड़ी और रिज को खाली करवाना पड़ा. पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से रिज मैदान को खाली करने के लिए पर्यटकों से अपील की. करीब पांच मिनट में ही रिज मैदान खाली हो गया और यहां सन्नाटा पसर गया. जिसके बाद यहां पुलिस के कुछ जवान ही दिखे.

