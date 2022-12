अब 27 दिसंबर को होगी डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले की सुनवाई, कोर्ट ने मांगा NHAI से जवाब

कुल्लू की ऊझी घाटी के डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले को लेकर आपस 27 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी. सात सदस्यों की कमेटी ने टोल प्लाजा को लेकर सभी दस्तावेज भी न्यायालय में जमा किए. जिसके आधार पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगने के साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि भी तय की है. पढ़ें पूरा मामला...

हिमाचल में 3 साल में 1123 रेप के मामले दर्ज, 48.5% मामलों में अपनों ने किया रिश्तों को तार-तार

हिमाचल में पिछले 3 साल में बलात्कार के 1123 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से करीब 50 फीसदी मामलों में अपने परिचित और रिश्तेदार शामिल हैं. दोस्ती और प्यार के अलावा शादी का झांसा देकर भी महिलाओं से बलात्कार के मामले सामने आए हैं. हिमाचल पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़े रिश्तों के तार-तार होने की ओर इशारा करते हैं. (Rape Cases in Himachal Pradesh) (Crime Against Women in Himachal)

हमीरपुर में 55 जगह स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन, सरकार की हरी झंडी का इंतजार

हमीरपुर में 55 जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है. एडीसी जितेंद्र सांजटा ने बताया कि इस सबंध में विभागों के अधिकारियों से चर्चा की गई है. (Charging stations for electric vehicle).

श्री रेणुका जी झील में फिर उठा सकेंगे बोटिंग का लुत्फ, 11 महीनों से बंद पड़ी थी सुविधा

Boating in Sri Renuka Ji Lake: श्री रेणुका जी में पर्यटक एक बार फिर बोटिंग का लुत्फ ले सकेंगे. पिछले करीब 11 महीनों से झील में बोटिंग बंद पड़ी थी. बोटिंग शुरू होने से पर्यटक भी अब जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं.

नौणी पहुंचे 'फादर ऑफ बेबी कॉर्न', खेती ने ऐसी किस्मत पलटी कि सरकार भी हो गई कायल

हरियाणा में सोनीपत जिले के ग्राम अटेरना निवासी पद्मश्री कंवल सिंह चौहान एक प्रगतिशील किसान हैं. अपने आस-पास के क्षेत्र में इन्हें क्रांतिकारी किसान के रूप में जाना जाता है, तो वहीं, सरकार ने इन्हें फादर ऑफ बेबी कॉर्न का नाम दिया है. नौणी में आयोजित सम्मेलन के दौरान ईटीवी भारत ने भी पद्मश्री कंवल सिंह चौहान से खास बातचीत की. (kanwal singh farming tips) (Baby Corn Cultivation) (Padma Shri kanwal singh)

धर्मपुर में हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय बंद, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अगस्त में खोला था

सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर ताला जड़ दिया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बीते 12 दिसंबर को पूर्व जयराम सरकार के अप्रैल माह के बाद लिए गए फैसलों की समीक्षा करने का फैसला किया था. (Deputy director office closed in Dharampur)

चौधरी चंद्र कुमार बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

हिमाचल में नई सरकार के चुनाव के बाद चौधरी चंद्र कुमार ने हिमाचल के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली (Protem speaker of Himachal assembly) है. सोमवार को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की उपस्थिति में उन्हें ये शपथ दिलाई गई.

वीरभद्र के साथ साये की तरह रहे अफसर को जयराम सरकार ने दिया था पुनर्रोजगार, सुखविंदर सरकार ने किया खत्म

हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के पीएसओ रहे डीएसपी पदम दास ठाकुर का सेवा विस्तार रद्द कर दिया है. इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

शिमाल: प्रतिबंधित मार्गों पर पार्क हो सकेंगी गाड़ियां, क्रिसमस और नए साल पर ऐसी रहेगी व्यवस्था

शिमला में इस बार क्रिसमस और नए साल (Christmas and New Year in Shimla) को देखते हुए प्रतिबंधित मार्गों पर भी गाड़ियां पार्क की जा (Vehicles can be parked on restricted routes) सकेंगी. शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने पुलिस विभाग को ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि शहर में जाम की समस्या पैदा न हो. पढे़ं पूरी खबर...

OPS के लिए नए साल तक इंतजार: 10 दिन में पूरा नहीं होगा वादा, इन फार्मूलों पर काम कर रही सुक्खू सरकार

हिमाचल में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया था. लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं लग रहा है. इसकी कई वजहें हैं, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर