सुंदरनगर/मंडी: चंडीगढ़ -मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर हादसों का दौर लगातार जारी है. तेज रफ्तार वाहन लोगों की जान पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं. ताजा मामले में सुंदरनगर के हराबाग क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी ने फोरलेन सड़क पर पैदल चल रही 2 प्रवासी महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों की सहायता से घायल महिलाओं को तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया. (Pickup hit two women in Harabaag) (Pickup hit 2 migrant women in mandi) (Pickup hit two women both are injured in mandi)

वीडियो

सिविल अस्पताल सुंदरनगर ने दोनों महिलाओं की हालत को गंभीर बताया और उन्हें मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया. घायल महिलाओं की पहचान रेखा व सोनू देवी के रूप में हुई है. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस ने भी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस को दी गई शिकायत में घायल महिलाओं के रिश्तेदार राजस्थान निवासी रवि कुमार ने बताया कि हराबाग क्षेत्र में पिकअप चालक ने उनकी 2 रिश्तेदार महिलाओं को टक्कर मार दी.

पुलिस ने रवि कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है. वहीं, मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है. उन्होंने बताया कि पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (Road accident in mandi) (Accident in Harabaag)

ये भी पढ़ें: Road Accident in Kullu: निरमण्ड के भाटनाली में लुढ़की ऑल्टो कार, हादसे में चार लोग घायल