सराज: हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामले में प्रदेश के जिला मंडी के सराज में सड़क हादसा पेश आया है. बुधवार की सुबह करीब 4 बजे सराज के उपमंडल थुनाग के बागाचुनौगी के समीप एक अल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी जिसके कारण कार में सवार 3 लोग घायल हो गए. मामले में पुलिस ने केस दर्ज तक लिया है और अगामी कार्रवाई की जा रही है. (Car fell into ditch in Bagachanogi) (Accident in Seraj)

प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह करीब आठ बजे एक अल्टो कार नंबर एचपी 01 एम 2139 बागाचुनौगी के पास पहुंची और अनियंत्रित हो गई. जिसके कारण वह लगभग 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के समय कार में तीन लोग मौजूद थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की पहचान सदर निवासी भीम सिंह, सैजं निवासी तनीश, पाटन निवासी गुमान सिंह के रूप में हुई है.

हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के परखच्चे उड़ गए. कार के लुढ़कने से हुए धमाके को सुन आसपास के ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए और घायलों को तुरंत पीएचसी बागाचुनौगी लाया गया. जहां उनका प्राथमिक उपचार करवाया गया. जिसे बाद उन्हें आगामी उपचार के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया है. स्थानीय प्रशासन की ओर से हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर घायलों को पांच-पांच हजार की फौरी राहत दी. (Car fell into ditch in Seraj) (Three injured in Seraj Accident) (Accident in Bagachanogi)

