सुंदरनगर: कंट्रोल गेट के पास कार और बाइक की टक्कर, दो युवक घायल, कार चालक मौके से फरार

सुंदरनगर में चंडीगढ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग (Car and Bike accident in sundernagar) पर देर रात कंट्रोल गेट के समीप कार और बाइक की टक्कर में दो लोग घायल हो गए. हादसा होने के बावजूद कार चालक मौके से फरार हो गया. बाइक सवार दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

नाबलिग को भगाने वाला आरोपी पलवल से गिरफ्तार, ऐसे मिला सुराग

कालाअंब थाना पुलिस ने सवा साल पहले 13 वर्षीय लकड़ी को भगा ले जाने के आरोपी को पलवल के सिकरी से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया है. मामले की पुष्टि एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने की है.

शिमला में बस की टक्कर से घायल हुए धर्मशाला के पंकज बैंस की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

Road accident in Shimla: शिमला जिले में सोमवार रात को पंजाब रोडवेज बस की टक्कर से घायल हुए व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक की पहचान पंकज बैंस निवासी धर्मशाला जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. हादसे की वजह बस चालक की लापरवाही बताई जा रही है.

हिमाचल में बनेगी कांग्रेस सरकार, चुने विधायकों में से ही तय होगा सीएम चेहरा: राठौर

ठियोग विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप राठौर ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है. उन्होंने कहा है कि जनता ने यह दिखा दिया है कि भाजपा सत्ता से बाहर होने जा रही है. (himachal exit polls)

कुल्लू के जरड में 842 ग्राम चरस के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार

कुल्लू के भुंतर के साथ लगते जरड में कुल्लू पुलिस की टीम ने एक युवक के कब्जे से 842 ग्राम चरस बरामद की है. वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा का कहना है कि चरस के साथ गिरफ्तार युवक की पहचान पाला सिंह सुखदेव निवासी मोगा पंजाब के रूप में हुई है.

हमीरपुर: 9 करोड़ के फ्रॉड मामले में आरोपी गिरफ्तार, हाई कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका

जरियाल फाइनेंस कंपनी द्वारा करोड़ों के फ्रॉड मामले (Finance Company Fraud case in Hamirpur) में उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जमानत याचिका रद्द होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पढे़ं पूरी खबर...

फलोदी सट्टा बाजार ने हिमाचल में कांटे की टक्कर के दिए संकेत, गुजरात में आएगी BJP

राजस्थान के सबसे भरोसेमंद फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar of Rajasthan) ने एक बार फिर से गुजरात में भाजपा की सरकार बनाने का रुझान पेश किया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश मे कमोबेश बराबर की स्थिति दर्शाई है. यानी यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर (Chances of close fight in Himachal) मानी जा रही है.

पांवटा में सरकारी राशन मिला घर पर, पुलिस ने दर्ज किया मामला

पांवटा साहिब में सरकारी राशन घर पर छिपाकर रखने का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस को कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सरकारी राशन मिला है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (Police recovered government ration in Paonta)

HPU में छात्र गुटों में मारपीट: पहले बहसबाजी , फिर पथराव और रॉड- डंडे चले

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया. दोनों गुट किसी बात को लेकर आमने-सामने हो गए. हिंसक झड़प में 2 कार्यकर्ताओं को चोटें आई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. (Students fight in Himachal Pradesh University)

हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी: कौल सिंह ठाकुर

कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर का दावा है कि एग्जिट पोल में जो बताया गया ठीक उसके विपरीत हिमाचल के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे. कांग्रेस 40 से 45 सीटों पर कब्जा कर सरकार बनाएगी. (himachal assembly election 2022)