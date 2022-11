कुल्लू: जिला कुल्लू से जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग जा रही एचआरटीसी की बस दालंग के समीप कैंची मोड़ में अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. गनीमत यह रही कि बस अनियंत्रित होकर मिट्टी के ढेर पर अटक गई. वरना इस सड़क दुर्घटना में बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था. सड़क हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं. (hrtc bus accident in kullu) (Road Accident in Kullu) (Hrtc bus accident lahul) (Road Accident in Lahaul Spiti)

मिली जानकारी के अनुसार यह बस मंगलवार कुल्लू से केलांग के लिए रवाना हुई थी और इस बस में 32 यात्री सवार थे. बस जब गोंधला और दालंग के बीच कैंची मोड़ के पास पहुंची तो अचानक अनियंत्रित हो गई और बस सड़क से बाहर निकल गई, लेकिन निगम के चालक ने भी मुस्तैदी बरसते हुए तुरंत हैंड ब्रेक लगा दी. जिस कारण बस रुक गई. अगर बस चालक ने मुस्तैदी ना दिखाई होती तो यह बस सड़क से नीचे लुढ़क जाती और इस बस में सवार यात्रियों का भी नुकसान हो सकता था. (Bus accident in Himachal Today) (himachal pradesh accident news today)

वहीं, केलांग बस अड्डा के प्रभारी जय कुमार ने बताया कि हादसे में किसी भी सवारी को चोट नहीं आई है और यात्रियों के साथ चालक व परिचालक भी सुरक्षित है. वही बस में कोई तकनीकी खराबी आने के चलते यह सड़क से बाहर हो गई थी. अड्डा प्रभारी जय कुमार ने बताया कि बस की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है. टीम के द्वारा बस की जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का पता चल पाएगा कि बस में क्या तकनीकी खराबी आई थी.

ये भी पढ़ें- शाबाश हमीरपुर: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में हमीरपुर देश में तीसरे नंबर पर