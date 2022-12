किन्नौर: हिमाचल में पांच साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज जारी रहा. यहां पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की है. प्रदेश के किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस प्रत्याशी जगत सिंह नेगी ने भारी वोटों के साथ जीत दर्ज की है. किन्नौर में इस बार कुल 44221 मतों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से कांग्रेस प्रत्याशी जगत सिंह नेगी को कुल 20696 वोड डाले गए हैं. तो वहीं, भाजपा प्रत्याशी सूरत नेगी को 13732, आजाद उम्मीदवार तेजवंत सिंह नेगी को 8574, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तरसेम नेगी को 580, बासपा प्रत्याशी अनिल कपूर को 223 मत पड़े हैं, वहीं 136 मत रिजेक्ट हुए है. (Jagat Singh Negi took off his Kinnauri topi) (Jagat Singh Negi greeted the people).

जगत सिंह नेगी ने लगाई हैट्रिक- जगत सिंह नेगी इस सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की हैं. जगत नेगी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वे जीत के बाद रिकांगपिओ में जनसभा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने सभी का आभार प्रकट करते हुए किन्नौरी टोपी को अपने सिर से उतारकर जनता का अभिवादन किया. जिसकी आम जन मानस जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऐसा जिले के राजनीतिक इतिहास में पहली बार देखा गया जब कोई नेता अपने सिर के ताज को उतारकर जनता का आभार प्रकट कर रहा हो.

जगत नेगी ने जीत के बाद जनता का किया अभिवादन.

बड़े ओहदे का ताज सजने का इंतजार- अब लोग उनके सर किन्नौरी टोपी के अलावा प्रदेश सरकार में बड़े ओहदे का ताज सजने का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहली बार जगत सिंह नेगी ने जिस प्रकार जनता के मध्य जाकर सभी का आभार प्रकट किया है, उसकी सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है. वहीं, उन्होंने लोगों से जिले की हर समस्याओं व जनता की मांगो को पूरा करने का भी आश्वासन दिया है. (Jagat Singh Negi took off his Kinnauri topi) (Jagat Singh Negi greeted the people)

