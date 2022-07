किन्नौर: प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी (Nigam Bhandari) ने वीरवार को बाढ़ प्रभावित शलखर ग्राम पंचायत का दौरा (Flood affected areas in Kinnaur) किया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और लोगों का हालचाल भी जाना. निगम भंडारी ने बाढ़ प्रभावित पंचायतों के नुकसान पर संवेदना भी प्रकट की. उन्होंने कहा कि जिले के लियो, शलखर, चांगो, चुलिंग पंचायत में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आई. इस बाढ़ के चलते लोगों के आशियाने और सेब के बगीचों को खासा नुकसान पहुंचा है. इस कठिन घड़ी में प्रशासन व सरकार ने लोगों की हर संभव मदद की है, जिसकी सराहना भी होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि जिला की ऐसी पंचायतें जहां बाढ़ आने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है, उन सभी क्षेत्र के लोगों को सरकार मुआवजा देने का काम भी करे. ताकि लोगो को राहत मिल सके. नेगी ने कहा कि शलखर, लियो,चुलिंग, चांगो में लोगों के आय का मुख्य साधन सेब व मटर है. लेकिन बाढ़ के साथ आए मलवे ने इन सभी नकदी फसलों को तबाह कर दिया है. जिससे इस साल ग्रामीणों की आय का साधन खत्म हो गया है. ऐसे मे प्रदेश सरकार को इस विषय पर गंभीरता से लोगों को मुआवजा देने के साथ-साथ लोगों के आशियानो की व्यवस्था भी करनी चाहिए.

युंका अध्यक्ष निगम भंडारी.

बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) की बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने (Cloud burst in Himachal) जैसे हादसे पेश आ रहे हैं. पिछले महिने भी कुल्लू की मणिकर्ण और मलाणा घाटी (Cloud burst in Kullu) में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था. जबकि इसी महिने बिलासपुर में भी बादल फटने से घरों को नुकसान पहुंचा था. वहीं, किन्नौर में भी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है.