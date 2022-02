Ahmedabad serial blast : 38 दोषियों को फांसी की सजा

गुजरात की विशेष अदालत ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट (Ahmedabad serial bomb blast) मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा (38 convicts death penalty) सुनाई है. 14 साल पुराने मामले में स्पेशल कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था. 38 दोषियों को फांसी की सजा (2008 Ahmedabad serial bomb blast quantum of sentence) सुनाई गई है. 11 दोषियों को उम्र कैद (11 convicts life term) की सजा सुनाई गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लश्कर-ए-तैयबा को गोपनीय सूचनाएं लीक करने का मामला, NIA ने हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी को किया गिरफ्तार

NIA ने आईपीएस अरविंद दिग्विजय नेगी को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को गोपनीय सूचनाएं लीक करने के मामले में गिरफ्तार (nia arrests himachal pradesh cadre ips arvind digvijay negi ) किया है. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचने के एक मामले की जांच के दौरान अरविंद दिग्विजय नेगी का नाम सामने आया था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बड़ी खबर: इलाज के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है. शुक्रवार सुबह शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उनका रूटीन चेकअप हुआ था. आईजीएमसी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक (Senior Medical Superintendent of IGMC Hospital) डॉ. जनक ने बताया कि सुबह मुख्यमंत्री तबीयत खराब होने पर आईजीएमसी अस्पताल आए थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पुराने समय में कैसा था सराज, 'शाश्वत' कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने साझा की यादें

क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाद प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी मंडी इसी सत्र से आरंभ कर दी जाएगी. मंडी में बनने वाली यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी तलाशी जा रही है. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज छात्र कल्याण संघ के वार्षिक कार्यक्रम "शाश्वत" में शिमला से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपने संबोधन के (Seraj Students Welfare Association) दौरान कही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल को रोशन करने वाला बिजली बोर्ड 2100 करोड़ के घाटे में, जानें सबसे ज्यादा किस विभाग पर बकाया

हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों को रोशन करने वाले एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (HP State Electricity Board in loss)निरंतर घाटे में रहता है. इस समय भी राज्य बिजली बोर्ड करीब-करीब 2100 करोड़ रुपए के घाटे में है. वहीं, सबसे बड़ी रकम हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग पर बकाया (Electricity bill outstanding on Jal Shakti Department) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बिलासपुर नहीं बनेगा नगर निगम, मंत्री ने दो टूक शब्दों में कह डाली यह बात

बिलासपुर को नगर निगम बनाने की चाह रखने वाले नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के सपना फिलहाल साकार नहीं हो (Bilaspur will not become a mc)पाएगा. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बिलासपुर को नगर निगम बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया. शुक्रवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री सुरेश भारद्वाज ने (Minister Suresh Bhardwaj visit to Bilaspur)कहा कि एम्स बन जाने से बिलासपुर को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला डेवलपमेंट प्लान पर कांग्रेस मुखर, शहरी विकास मंत्री से स्थिति स्पष्ट करने को कहा

डेवलपमेंट प्लान पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है. कांग्रेस ने इसे चुनावों से पहले जनता के बीच छोड़ा गया शिगूफा बताया और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से कुछ सवाल किए (Congress question on Shimla development plan)और शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर की जा रही बयानबाजी से लोगों को गुमराह करने की बात कही. प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने शिमला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में (Congress PC in Shimla)मंत्री व सरकार से इस बारे अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Paragliding in Sirmaur: पैराग्लाइडिंग का स्वर्ग है हिमाचल, अब सिरमौर में भी होगी मानव परिंदों की उड़ान

जब मानव परिंदे आसमान में उड़ते हैं तो नजारा देखते ही बनता है. वहीं, अब सिरमौर जिले में भी जल्द ही मानव परिंदे उड़ते हुए नजर आएंगे. सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र (Pachhad Assembly Constituency) के तहत राजगढ़ उपमंडल के सैरजगास में पैराग्लाडिंग (Paragliding in Pachhad Assembly Constituency) के लिए सरकार ने करीब साढ़े 4 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है. अब इसको लेकर तैयारियां शुरी कर दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर में फिर खूनी झड़प, बस स्टैंड पर छात्रों के बीच जमकर चले लात घूंसे

हमीरपुर में छात्रों के बीच मारपीट की एक और घटना सामने आई है. जहां एक छात्र बुरी तरह लहूलुहान हो गया. घटना हमीरपुर बस स्टैंड की है, जहां शुक्रवार को स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्रों के बीच मारपीट की घटना पेश (Fight between students in Hamirpur) आई. बताया जा रहा है कि हाथ में पहने हुए लोहे के कड़े से इस लड़के के सिर पर वार किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं हैं और वह खून से लथपथ हो गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पढ़ाई को लेकर इतनी टेंशन...हमीरपुर में नाबालिग लड़की ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या

हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगते क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने जहर का सेवन करके अपनी देहलीला समाप्त कर दी. नाबालिग एक (Minor girl commits suicide in Hamirpur) निजी स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा थी. बुधवार शाम को वह अपने कमरे में चली गई और किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. थाना प्रभारी हमीरपुर निर्मल सिंह ने मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

