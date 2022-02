मंडी: क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाद प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी मंडी इसी सत्र से आरंभ कर दी जाएगी. मंडी में बनने वाली यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी तलाशी जा रही है. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज छात्र कल्याण संघ के वार्षिक कार्यक्रम "शाश्वत" में शिमला से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपने संबोधन के (Seraj Students Welfare Association) दौरान कही.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार मंडी में प्रदेश की दूसरी पूर्ण विकसित यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रही है. इस यूनिवर्सिटी के शुरू होने से जहां शिमला यूनिवर्सिटी पर बोझ कम पड़ेगा वहीं, प्रदेश के 6 जिले के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज क्षेत्र से आज भी मंडी में हजारों की संख्या में छात्र यहां पर पढ़ने आते हैं.





इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने अपने (Shashwat Program in Mandi) गृह क्षेत्र सराज से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को भी साझा किया. जयराम ठाकुर ने कहा कि कभी सराज क्षेत्र की मात्र 17 पंचायतों को ही सड़क की सुविधा थी और क्षेत्र के लिए सिर्फ तीन बस सेवाएं ही थी. जबकि आज सराज की सभी पंचायतें सड़क सुविधा के साथ जुड़ चुकी हैं और 40 से अधिक बस सेवाएं क्षेत्र में संचालित हैं. उन्होंने कहा कि बीते करीब 24 वर्षों से वे सराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक विधायक होने के नाते क्षेत्र के विकास की तरफ उनका विशेष ध्यान है.



वहीं, इस अवसर पर छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष टिक्कम ठाकुर ने बताया कि शाश्वत कार्यक्रम के (Shashwat Program in Mandi) माध्यम से जहां छात्रों ने सराज की संस्कृति से (culture of seraj) प्रदेशवासियों को अवगत करवाने की कोशिश की है. वहीं, यहां के धार्मिक स्थलों, खान-पान, रहन-सहन व जड़ी बूटियों की ओर भी सभी को रूबरू कराने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि सराज छात्र कल्याण संघ पूरा वर्ष भर सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपना अहम योगदान दे रहा है और आने वाले समय में भी सराज छात्र कल्याण संघ के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे. इस मौके पर वल्लभ कॉलेज के प्रधानाचार्य वाईपी शर्मा, एसडीएम सदर रितिका सहित सराज छात्र कल्याण संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

