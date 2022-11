धर्मशाला: हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. कहते हैं सूबे में सत्ता का रस्ता कांगड़ा जिले से होकर ही निकलती है. दरअसल 68 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें कांगड़ा जिले में ही है. ऐसे में जिस पार्टी ने यहां की जनता को साध लिया समझिए लगभत उसे सत्ता की चाबी मिल गई. कांगड़ा जिले के 15 सीटों पर भी मतदान शुरू हो गया है. (himachal voting 2022) (bJP and congress candidates in kangra district)

कांगड़ा जिले में मतदान शुरू: कांगड़ा जिले में मतदान शुरू हो गया है. कांगड़ा जिले में सुबह 8 बजे से 1627 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है. इस विधानसभा क्षेत्र में 13 लाख से अधिक मतदाता है. अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने लिए मतदाता मतदान केंद्र पहुंचने लगे हैं. मतदान के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. वहीं, कांगड़ा जिले में 2017 विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत की बात करें तो 71.88 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. (Vote percentage in Kangra district in 2017)

जिला कांगड़ा की विधानसभा सीटों के नाम 1. धर्मशाला 2. सुलह 3. बैजनाथ 4. पालमपुर 5. नूरपुर 6. इंदौरा 7. फतेहपुर 8. कांगड़ा 9. नगरोटा 10. देहरा 11. ज्वालामुखी 12. जसवां परागपुर 13. जयसिंहपुर 14. ज्वाली 15. शाहपुर

कांगड़ा जिले में चुनावी मैदान में 91 उम्मीदवार: कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीटों पर इस साल 91 प्रत्याशी चुनावी जंग में उतरे हैं. इसमें सबसे अधिक सुलह विधानसभा सीट पर 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. (BJP And Congress Candidates in Kangra District) (15 assembly seats in Kangra district )

धर्मशाला विधानसभा सीट: धर्मशाला विधानसभा सीट पर इस बार 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. जिनमें कांग्रेस से सुधीर शर्मा, भाजपा से राकेश कुमार, आम आदमी पार्टी से कुलवंत सिंह राणा चुनावी मैदान हैं . वहीं इस सीट पर विपिन सिंह नेहरिया, अभय कुमार अशोक, सुभाष चंद शुक्ला निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. (Voting in Kangra District)

सुलह विधानसभा सीट: सुलह विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है. इस सीट से जिले में सबसे अधिक 9 उम्मीदवार चुनावी जंग में उतरे हैं. इनमें से कांगेस से जगदीश चंद सपहिया, भाजपा से विपिन सिंह परमार, आम आदमी पार्टी से रविंदर सिंह, बसपा से सुरेश कुमार चुनावी जांग में उतरे हैं. जबकि जगजीवन पाल, चंदर भान, डॉ. स्वरूप सिंह राणा, सुमन कुमार और रेखा रानी निर्दलीय उम्मीदवार उम्मीदवार शामिल हैं. (himachal election 2022 voting )

बैजनाथ विधानसभा सीट: बैजनाथ विधानसभा सीट भी एससी के लिए आरक्षित है. यहां से 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से कांग्रेस से किशोरी लाल, भाजपा से मुलख राज, बसपा से अजय कुमार, आम आदमी पार्टी से प्रमोद चंद, स्वाभिमान पार्टी से विशेष और गुरदास राम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी जंग में खड़े हैं.

पालमपुर विधानसभा सीट: पालमपुर विधानसभा सीट पर 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें से कांग्रेस से आशीष बुटेल, भाजपा से त्रिलोक कपूर, आम आधमी पार्टी से संजय भारद्वाज और बसपा से सुरेश कुमार किस्मत दांव पर है. इस सीट पर कोई नर्दलीय उम्मीदवार खड़ा नहीं है. (himachal assembly election 2022)

नूरपुर विधानसभा सीट: नूरपुर विधानसभा सीट पर कुल पांच उम्मीदवारों की किस्मत इस बार दांव पर है. इनमें से कांग्रेस से अजय महाजन, भाजपा से रणबीर सिंह, बसपा से साली राम, आम आदमी पार्टी से मनीषा कुमारी और निदर्लीय प्रत्याशी के रूप में सुभाष सिंह धडवाल चुनावी मैदान में हैं.

इंदौरा विधानसभा सीट: इंदौरा विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है. इस सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से कांग्रेस से मलेंद्र राजन, भाजपा से रीता देवी, बसपा से हंस राज, हिंदू समाज पार्टी से लक्ष्मण दास, आम आदमी पार्टी से जगदीश सिंह और निर्दलीय के रूप में मनोहर लाल और निर्मल प्रसाद अपनी किस्मत आजमा चुनावी मैदान में उतरे हैं.

फतेहपुर विधानसभा सीट: फतेहपुर विधानसभा सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैंदान में उतरे हैं. इनमें से कांग्रेस से भवानी सिंह पठानिया, भाजपा से राकेश पठानिया, आम आदमी पार्टी से डॉ. राजन सुशांत, बसपा से तिलक राज चुनावी मैदान में हैं, जबकि कृपाल परमार, डॉ. अशोक कुमार सुमन, विजय कौंडल और संजय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

कांगड़ा विधानसभा सीट: कांगड़ा विधानसभा सीट पर इस बार कुल 6 उम्मीदवार खड़े हैं. इनमें से कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार, भाजपा से पवन कुमार काजल, बसपा से विजय कुमार, आम आदमी पार्टी से राज कुमार इसके अलावा कुलभाष चंद और अमित वर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जंग में उतरे हैं.

नगरोटा विधानसभा सीट: नगरोटा विधानसभा सीट पर कुल 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इनमें से कांग्रेस से आरएस बाली, भाजपा से अरुण कुमार, आम आदमी पार्टी से उमा कांत और सिकंदर कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में खड़े हैं.

देहरा विधानसभा सीट: देहरा विधानसभा सीट पर कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमना उतरे हैं. इनमें से कांग्रेस से डॉ. राजेश शर्मा, भाजपा से रमेश चंद, आम आदमी पार्टी से मनीष कुमार, बसपा से हरबंस सिंह चुनावी मैदान में हैं जबकि होशियार सिंह और वरुण कुमार इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.

ज्वालामुखी विधानसभा सीट: ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इस सीट पर कांग्रेस से संजय रतन, भाजपा से रविंदर सिंह रवि, बसपा से सुशील कुमार, आम आदमी पार्टी से होशियार सिंह खड़े हैं. वहीं, इस सीट पर सुनील कुमार और अतुल कौशल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी जंग में उतरे हैं.

जसवां परागपुर विधानसभा सीट: जसवां परागपुर विधानसभा सीट पर 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं. इनमें से कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह मनकोटिया, भाजपा से बिक्रम सिंह ठाकुर, बसपा से प्रेमचंद, आम आदमी पार्टी से साहिल चौहान चुनावी मैदान में है, जबकि संजय पराशर और मुकेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस बार चुनावी जंग में उतरे हैं.

जयसिंहपुर विधानसभा सीट: जयसिंहपुर विधानसभा सीट पर इस बार कुल 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इनमें कांग्रेस से यदविंदर गोमा, भाजपा से रविंदर कुमार धीमान, आम आदमी पार्टी से संतोष कुमार, आरडीपी से सुशील कुमार, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉ. केहर सिंह और सुरेंद्र सिंह चुनावी समर में उतरे हैं.

ज्वाली विधानसभा सीट: ज्वाली विधानसभा सीट पर इस बार 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. इनमें से कांग्रेस से चंद्र कुमार, भाजपा से संजय गुलेरिया, बसपा से बीर सिंह, आम आदमी पार्टी से बलदेव राज, और हिमाचल जन क्रांति पार्टी से अरुण कुमार चुनावी मैदान में हैं. इस सीट पर इस बार कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है.

शाहपुर विधानसभा सीट: शाहपुर विधानसभा सीट पर इस बार कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस सीट पर कांग्रेस से केवल सिंह पठानिया, भाजपा से सरवीण चौधरी, बसपा से बनारसी दास डोगरा, आम आदमी पार्टी से अभिषेक, हिंदू समाज पार्टी से आशीष शर्मा चुनावी मैदान में हैं. वहीं, इस सीट पर रमेश कुमार और जोगिंदर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

