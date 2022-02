हमीरपुर: सुजानपुर के तहत भलेठ पुल से युवक ने छलांग लगा कर आत्महत्या कर (Youth commits suicide in Sujanpur) ली. शाम करीब 6 बजे युवक ने पुल से छलांग लगा दी ,जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन युवक की गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई .बताया जा रहा है कि युवक की मौत डूबने से नहीं ,बल्कि पुल से कूदने (Youth jumped from bridge in Sujanpur)के बाद नीचे पत्थरों पर चोट लगने से हुई.

मृतक युवक की पहचान दिनेश कुमार 26 वर्ष निवासी पनियाला जिला हमीरपुर के रूप में हुई. पुल से कूदने के बाद ब्यास नदी के किनारे यह युवक घायल अवस्था में तड़प रहा था. स्थानीय लोगों की सहायता से उसे ट्रैक्टर में डालकर मुख्य सड़क पर लाया गया.जहां ,उसे 108 रोगी वाहन में डालकर सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के करीब 10 मिनट बाद उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने मृतक युवक का शव कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी. वीरवार को युवक का पोस्टमार्टम किया जाएगा. थाना प्रभारी सुजानपुर सतपाल ने बताया जिस समय युवक को ब्यास नदी के किनारे से उठाया गया,उसके शरीर का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो चुका था. वह पूरी तरह चलने फिरने में असमर्थ था. प्राथमिक उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया.

