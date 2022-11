शिमला/हमीरपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं. इसी कड़ी में बुधवार के भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हमीरपुर पहुंचे. इस दौरान संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यदि हिमाचल को अच्छे से जानने वाला प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हो तो राज्य का तेजी से विकास तय है. हिमाचल को अपना दूसरा घर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार खत्म होने से पहले बुधवार को राज्य में आखिरी दो रैलियां संबोधित की. शाहपुर में उन्होंने महिला मतदाताओं पर फोकस किया तो सुजानपुर में सैनिकों के मसले पर चर्चा की. (Himachal Pradesh Election date) (PM Modi in Himachal) (Himachal Pradesh Election 2022)

प्रधानमंत्री ने दोनों ही रैलियों में हिमाचल से अपने जुड़ाव को भावुक तरीके से याद किया. कांगड़ा जिला के चंबी मैदान में उन्होंने कांगड़ी बोली में चोपड़ियां रोटियां, सै भी दो-दो, का उदाहरण देकर डबल इंजन की सरकार की जरूरत बताई तो सुजानपुर में चलदे घराटे मंझ गट्टा पाणा, यानी चलते हुए घराट में मिट्टी डालना कहकर कांग्रेस को घेरा कि वो विकास की दुश्मन है. उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली में हिमाचल को जानने वाला प्रधानमंत्री बैठा हो तो विकास तेजी से संभव होगा. यही नहीं, पीएम ने अपनी दोनों रैलियों में हिमाचल की पुरानी स्मृतियों को साझा किया. (Himachal Pradesh elections Exit Polls) (PM Modi Rally in Himachal)

सुजानपुर में पीएम मोदी की रैली

'हिमाचल की पहाड़ियों से हूं परिचित': सुजानपुर रैली के अंत में उन्होंने खास जोर देकर कहा कि वे हिमाचल के रास्तों, यहां के लोगों, यहां की पहाड़ियों से परिचित हैं. दिल्ली में जाकर भी वे हिमाचल को नहीं भूलते हैं. उन्होंने सुजानपुर में हमीरपुर के अणु कस्बे में पंडतां दी हट्टी की बेसन बर्फी का स्वाद भी याद किया. इससे पहले सोलन व सुंदरनगर में भी वे हिमाचल से अपने जुड़ाव को याद कर चुके हैं. जाहिर है, पीएम नरेंद्र मोदी इस चुनाव में जनता से भावुक अपील के माध्यम से भाजपा के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करते रहे. (pm modi in hamirpur) (PM Modi Rally in Sujanpur) (Himachal Pradesh elections result 2022)

'पीएम मोदी ने शाहपुर में अपनी रथ यात्रा को किया याद': इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शाहपुर में अपनी रथ यात्रा को याद किया. वहां उन्होंने शांता कुमार से लेकर कैप्टन आत्मा राम, रामरतन पटाकू, चौधरी विद्यासागर और किशोरी लाल सहित किशन कपूर की जीप में यात्रा की यादें ताजा कीं. वहीं, सैनिक बहुत इलाके सुजानपुर में करगिल युद्ध के दौरान प्रेम कुमार धूमल संग अपने करगिल प्रवास की बातें जनता के समक्ष रखी. उल्लेखनीय है कि करगिल युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और हिमाचल के सीएम प्रेम कुमार धूमल युद्ध भूमि में घायल सैनिकों से मिलने जाया करते थे. (PM Modi Rally in Sujanpur) (PM Modi on the development of Himachal)

उस दौरान नरेंद्र मोदी हिमाचल भाजपा के प्रभारी थे और वे भी घायल करगिल वीरों से मुलाकात के लिए पहुंचते थे. पीएम नरेंद्र मोदी ने सुजानपुर की रैली में ये सभी बातें कहीं. इसके अलावा उन्होंने वन रैंक, वन पेंशन का जिक्र किया और कहा कि भाजपा ने अपने वादे के अनुसार ओआरओपी का लाभ पूर्व सैनिकों को दिया है. इसके तहत 60 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय लाभ पूर्व सैनिकों को मिला है. (PM Modi in Himachal) (PM Modi on Importance of double engine government)

'पीएम मोदी की जनता से अपील': सोलन व सुंदरनगर की रैलियों की तरह ही प्रधानमंत्री ने शाहपुर व सुजानपुर की रैली में अपने संबोधन के आखिर में जनसभा में मौजूद लोगों से आग्रह किया कि वे हर घर जाकर लोगों को उनका प्रणाम कहें और साथ ही आग्रह करें कि भाजपा के पक्ष में वोट डालें. फिलहाल, अब कल यानी प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के एक अन्य स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं. देखना है स्टार प्रचारकों की भाजपा के समर्थन में रैलियां वोटों में कितना तब्दील होती हैं. (Sujanpur Assembly Constituency)

