चंबा: हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में होटल कारोबारियों पर पर्यटन निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. पर्यटन निगम ने कई होटल कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. दरअसल, पिछले काफी समय से निगम को शिकायतें आ रही थीं कि कुछ होटल संचालक पर्यटकों से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं. पर्यटन निगम ने ऐसे होटल कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की है. कुछ कारोबारियों को जुर्माना लगाकर चेतावनी दी गई है और कुछ को नोटिस भी जारी किए हैं.

चंबा जिले में डल्हौजी, खजियार जैसे कई पर्यटन स्थल हैं, जहां हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में कई बार होटल कारोबारी मनमाना शुल्क वसूलते हैं. इस तरह की शिकायत मिलने के बाद विभाग की ओर से वक्त-वक्त पर होटलों का निरीक्षण भी किया जाता है. चंबा जिले के आसपास 290 होटल और होमस्टे गेस्ट हाउस हैं. इनमें से ज्यादातर डल्हौजी और बनीखेत में हैं. (Dalhousie Hotel Operator)

डलहौजी में पर्यटन निगम ने होटल संचालकों को जारी किया नोटिस.

पढ़ें- CHAMBA: भरमौर के गरोला स्थित नाले में लाल पोटली में बंधी मिलीं मूर्तियां, छानबीन में जुटा प्रशासन

जिला पर्यटन अधिकारी निशांत ठाकुर ने बताया की पर्यटन विभाग डलहौजी में समय-समय पर होटल और गेस्ट हाउस में निरीक्षण करता रहता है. कुछ दिन पहले यह शिकायतें मिली थी कि यहां पर कई होटल कारोबारी पर्यटकों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं. जिसको लेकर विभाग ने कुछ कारोबारियों को नोटिस जारी किए हैं और कुछ पर जुर्माना भी लगाया है. बता दे कि पूरे चंबा जिला में 290 के आसपास होटल और गेस्ट हाउस हैं इसमें सबसे अधिक डलहौजी बनीखेत में 190 के आसपास गेस्ट हाउस होटल शामिल हैं.

निशांत ठाकुर के मुताबिक विभाग की तरफ से ये निरीक्षण किया जाता है कि कोई होटल तय टैरिफ से अधिक वसूली तो पर्यटकों से तो नहीं कर रहा या कुछ होटल प्रशासन की अनुमति से अधिक कमरों में होटल चला रहे हैं. ऐसे होटलों पर जुर्माना भी लगाया गया है और नोटिस भी दिया गया है. साथ ही पर्यटन विभाग ऐसे होटलों के खिलाफ जल शक्ति और बिजली विभाग को शिकायत देकर इनकी बिजली पानी बंद करवा सकता है. गौरतलब है कि आगामी दिनों में होने वाली बर्फबारी के बाद देश-विदेश से लाखों पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं. हिमाचल में शिमला, कुल्लू, मनाली के अलावा पर्यटक चंबा जिले की खूबसूरत वादियों का दीदार करने भी आते हैं. ऐसे में होटलों की मनमानी से भी कई बार पर्यटकों को दो-चार होना पड़ता है, जिसे देखते हुए पर्यटन विभाग होटलों में निरीक्षण करता है. (notice to hotels in Dalhousie) (Complaint against Hotels in Dalhousie) (Tourists in Dalhousie) (Tourists in Chamba) (Tourism department Action against hotels in chamba)