भरमौर: उपमंडल भरमौर के गरोला स्थित नाले में बुधवार सुबह देवी-देवताओं की एक दर्जन से अधिक मूर्तियां मिली है. जिन्हें देखने के लिए कड़ाके की ठंड में भी लोगों का जमावड़ा लग गया. लिहाजा मामले का पता लगने पर पंचायत ने इस बाबत उपमंडलीय प्रशासन को सूचित किया है. जिस पर एसएचओ भरमौर की अगुवाई में एक दल मौके पर पहुंचा है. जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह यहां निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट के वर्कर ने नाले में लाल कपड़े में लिपटी मूर्तियों को देखा जिसके बाद यह खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल गई. (One Dozen Idols found in Bharmour) (Idols found in Bharmour tied in a red cloth)

लिहाजा देखते ही देखते लोगों की भीड़ मूर्तियों को देखने के लिए मौके पर जुटने लगी. लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस मकसद के साथ यहां पर मूर्तियों को रखा गया है और कहां से इन्हें लाया गया. आरंभिक तौर पर यह मूर्तियां देखने में किसी धातु की प्रतीत हो रही है. इसकी छानबीन से ही पता चल सकेगा कि यह किसी धातु से निर्मित है या आर्टिफिशियल है. वहीं, इन मूर्तियों के नाले में मिलने की घटना को कुछ लोग चमत्कार भी मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि किसी मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद कहीं इन्हें यहां रखा गया हो.

वीडियो.

ग्राम पंचायत गरोला के उप प्रधान शिव कुमार का कहना है कि मूर्तियां मिलने की सूचना मिलने पर उपमंडलीय प्रशासन को इस बारे में अवगत करवा दिया है. वहीं, एसडीएम भरमौर आसीम सूद ने कहा कि इस बारे में सूचना मिलते ही आगामी कारवाई के निर्देश दे दिए गए हैं. प्रशासन मामले के हर पहलू की गहनता के साथ छानबीन करेगा. बहरहाल मामले की छानबीन के लिए पुलिस थाना प्रभारी भरमौर मौके पर पहुंच गए हैं और छानबीन चल रही है. (Idols found in the drain at Garola) (One Dozen Idols found in drain at Garola)

ये भी पढ़ें- स्कूल से सामान चोरी मामले में 3 गिरफ्तार, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश