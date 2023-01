बिलासपुर: जल शक्ति विभाग घुमारवीं द्वारा सीर खड्ड पर बनाए गए चेक डैम को क्षतिग्रस्त हुए कई महीने बीत चुके हैं. लेकिन अभी तक विभाग इस चेक डैम को ठीक करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा पाया है. कुछ समय पहले जल संरक्षण के लिए बनाए गए चेक डैम निर्माण कार्य की गुणवत्ता पोल खोल दी है. खड्ड का पानी इकट्ठा होने की बजाए पानी चेक डैम के नीचे से बह कर निकल रहा है. इससे डैम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. (Seer khad Check dam Damaged in Bilaspur)

जल शक्ति विभाग द्वारा घुमारवीं के मेला ग्राउंड के पास करीब 22 लाख रुपए की लागत से इस चेक डैम का निर्माण किया गया था. जिसके पीछे का कारण यह था कि इस खड्ड में क्षेत्र की दर्जनों पेयजल स्कीमें बनी हुई है और क्षेत्र के ज्यादातर गांवों को इसी खड्ड से पानी की सप्लाई की जाती है. गर्मियों में अक्सर पानी की कमी होने के कारण कई बार खड्ड सूखने के कगार पर आ जाती है और पानी की कमी महसूस की जाती है.

पानी संरक्षण के लिए बनाया गया डैम- पानी की कमी को पूरा करने के लिए ही इस चेक डैम का निर्माण किया गया था. ताकि पानी के बहाव को एक जगह रोक कर पानी का संरक्षण किया जा सके और गर्मियों में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके, लेकिन लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इस चेक डैम में आई दरारों को कई महीने बीत जाने के बाद भी आज तक ठीक नहीं किया जा सका है और पानी चेक डैम के नीचे से यथावत बह रहा है.

गर्मियों में हो सकती है पानी की किल्लत- पानी बहने के कारण इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है. अगर समय रहते इस डैम को ठीक नहीं किया गया तो गर्मियों में लोगों को भारी पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है. चेक डैम निर्माण में गुणवत्ता व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. विभागीय कार्यप्रणाली और चेक डैम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं. लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आखिल क्यों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इस तरह चेक डैम की अनदेखी की जा रही है? क्यों समय रहते इसको ठीक क्यों नहीं करवाया जा रहा है?

क्या कहते हैं विभागीय अधिकारी- वहीं, इस मामले को लेकर जल शक्ति विभाग घुमारवीं अधिशासी अभियंता होशियार सिंह ने बताया कि मामला ध्यान में है और जलस्तर कम होने पर चेक डैम के कार्य को करवाया जाएगा ताकि गर्मियों में पानी की किल्लत न आए. बता दें कि चेक डैम को क्षतिग्रस्त हुए कई महीने बीत चुके हैं. (Check dam Damaged in Bilaspur) (Seer khad in Bilaspur) (Check dam in Bilaspur) (Jal Shakti Department Ghumarwin)

