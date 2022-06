हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला: प्रदेश के सभी अग्निवीरों को सरकार देगी रोजगार

अग्निपथ योजना पर बड़ा निर्णय लेते हुए हिमाचल कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों को रोजगार देने का फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में काफी देर तक चली चर्चा (employment to all the Agniveer of HP) के बाद यह निर्णय लिया गया. मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त विपक्षी दल उन पर हो रही जांच से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस योजना के बारे में दुष्प्रचार कर अपने लाभ के लिए युवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है.

Accident in Mandi: एचआरटीसी बस की चपेट में आया 8 साल का मासूम अमित , दर्दनाक मौत

नेशनल हाईवे-154 मंडी-पठानकोट पर उपमंडल जोगिंदर नगर के मोहनघाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. इस सड़क हादसे में 8 साल के मासूम की परिवहन निगम के चपेट में आने से मौत हो गई है. पुलिस चौकी चौंतड़ा के प्रभारी यशपाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Maa Shoolini Fair: शूलिनी मेले में ठोडा नृत्य कर साधे एक-दूसरे पर तीर से निशाने

सोलन के रेस्ट हाउस से शुरू हुआ ठोडा नृत्य (Thoda Dance In Maa Shoolini Fair) ऐतिहासिक ठोडो मैदान में खेल के साथ संपन्न हुआ. इस दौरान शिमला एवं सिरमौर जिले से पहुंची चार टीमों ने ठोडा खेल में अपनी धनुर्विद्या का जबरदस्त नमूना पेश किया.

Himachal cabinet decisions: एक क्लिक में पढ़ें हिमाचल कैबिनेट के फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (hp cabinet decisions today) की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई. कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

'तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में लगा दिया था आपातकाल, आज देश सुरक्षित हाथों में'

देश भर की तरह हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे बहुत से (Emergency in India 25 June 1975) योद्धा थे जिन्होंने आपातकाल का जमकर विरोध किया और खुद व परिवार के साथ आजाद भारत में जेल की हवा खाई. ऐसे लोगों को आज आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर मंडी सदर मंडल भाजपा की तरफ से सम्मानित किया गया.

कुल्लू में बोले केजरीवाल- दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में भी मिलेगा फ्री इलाज, बस एक मौके की है दरकार

कुल्लू पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जहां, यहां पर ढालपुर में कॉलेज गेट से लेकर मेन चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया. तो वहीं, ढालपुर चौक पर उन्होंने हजारों की भीड़ को भी संबोधित किया. कार्यकर्ताओं (Aam Aadmi Party Tiranga yatra in Kullu) को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शनिवार से प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों की ओर पार्टी के रथ रवाना कर दिए गए हैं और इस कार्यक्रम में राजनीति से हटकर जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी.

Driver Motor Union in Bilaspur: आज के इस दौर में भी गुलामी भरी जिंदगी जी रहे ट्रक चालक- जयकिशन शर्मा

बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चालक मोटर संघ के वरिष्ठ महासचिव जयकिशन शर्मा ने कहा कि महंगाई के इस दौर में चालकों को आठ से दस हजार रूपए (Press conference of Driver Motor Union in Bilaspur) की सैलरी ही मिल रही है. जिसमें कि गुजारा करना बहुत कठिन हो रहा है. उन्होंने बताया कि ट्रक चालकों की जिंदगी इतनी कठिन होती है कि उन्हें कई बार भोजन करने का समय भी नहीं मिलता.

पंकज ललित को सौंपी शिमला जल प्रबंधन निगम की कमान, बोले- पानी के संकट से निजात दिलाने का करेंगे प्रयास

शिमला जल प्रबंधन कंपनी में प्रबंध निदेशक के तौर पर पंकज ललित (Pankaj Lalit Managing Director SJPNL) को तैनात किया है. उन्हें धर्मेंद्र गिल की जगह पर नियुक्ति दी गई है. इसके अलावा अनिल मेहता ने महाप्रबंधक प्रबंधक का पदभार संभाला है. वहीं, प्रबंध निदेशक पंकज ललित ने पदभार संभालते ही शहर में पानी के संकट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और शहर में लोगों को नियमित रूप से पानी देने के निर्देश दिए.

अग्निपथ देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना: छत्तर सिंह ठाकुर

छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर ने शनिवार को जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार की (Chhatar Singh Thakur on Agnipath Yojana) अग्निपथ भर्ती योजना का पुरजोर विरोध किया. साथ ही तुरंत प्रभाव से इस योजना को वापिस लेने की मांग की.

हिमाचल के खिलाड़ी International Coaches से लेंगे प्रशिक्षण, अगले माह तक हो सकती है नियुक्ति

स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों के लिए एक खुशखबरी है. हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही नेशनल व इंटरनेशनल कोच सूबे के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे. केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को अगले माह कोच मिलने (National or International Coaches in Himachal) जा रहे हैं. जिसको लेकर खेल निदेशालय की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई हैं.

