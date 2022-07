शिमला पोर्टमोर स्कूल की दो नाबालिग बहनें लापता, टीम गठित कर तलाश में जुटी पुलिस

शिमला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर की दो नाबालिग छात्राएं लापता (students missing from shimla portmore school) हो गई हैं. परिजनों ने छोटा शिमला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है. परिजनों को शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले गया हो. फिलहाल पुलिस ने टीम गठित कर दोनों नाबालिग बहनों की तलाश शुरू कर दी है.

Heavy Rain in Himachal Pradesh: मंडी जिले में भारी बारिश से 2 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, लोगों से की गई ये अपील

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश (Rain) की चेतावनी जारी की है और लोगों को नदी नालों के समीप न जाने की सलाह दी है. मानसून की बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बन कर बरस रही है. मंडी जिले की बात करें तो यहां पिछले दो दिनों में लगभग 50 करोड़ 76 लाख का नुकसान का आंकलन किया गया है. वहीं, जिला (heavy rain in mandi) प्रशासन ने भी राहत कार्य को तेज कर दिया है.

जर्जर हालत में सलोगड़ा का प्राइमरी स्कूल, शिक्षा मंत्री और सीएम महंगी गाड़ियों में रहे घूम, AAP लाएगी बदलाव: सुरजीत ठाकुर

शुक्रवार को प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा (salogra primary school) की जर्जर हालत को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अगुवाई में आप कार्यकर्ता सलोगड़ा स्कूल पहुंचे. जहां उन्होंने अभिभावकों से बात कर जाना कि किस तरह से यहां पर बच्चों को समस्या पेश आ रही है. वहीं, उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन भी दिया कि यदि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो बेहतर सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को दी जाएगी.

हिमाचल में बारिश का दौर जारी, तलाब बनी अटल टनल, देखें वीडियो

अटल टनल रोहतांग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल कुल्लू में बीती रात भारी बारिश के चलते अटल टनल तालाब में तबदील हो (Water entered the Atal tunnel) गई और बारिश का पानी टनल में भी घुस गया. हालांकि इससे वाहनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा. लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज का बयान: कांग्रेस के 4-5 विधायक BJP के संपर्क में, पूर्व मंत्री भी कतार में...

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक (Hansraj on Congress)भाजपा के संपर्क में हैं. कुछ दिनों पत चल जाएगा. वहीं, उन्होंने खीमी राम शर्मा के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राजनीति शह और मात का खेल है. कुछ समय पहले हमारे पार्टी में 2 निर्दलीय विधायक शामिल हुए थे.इससे कांग्रेस को झटका लगा. शायद उसी तरह की कोशिश कर रही,लेकिन कुछ नहीं होगा.

हिमाचल में 977.47 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मंजूर, 3793 को मिलेगी नौकरी

हिमाचल सरकार ने राज्य में 977.47 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मंजूर किए (Investment proposal approved in Himachal) हैं. इन निवेश प्रस्तावों के तहत हिमाचल के 3793 पात्र युवाओं को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.

Manimahesh Yatra 2022: अमरनाथ यात्रा से सीख, पहली बार होगा यात्रियों का पंजीकरण, नालों किनारे नहीं लगा सकेंगे टेंट

उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा कोरोना काल के 2 साल बाद 19 अगस्त को शुरू (Manimahesh Yatra from August 19) होगी. यात्रा के दौरान नदी-नालों के किनारे टेंट लगाने की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं, सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल भरमौर और चंबा में किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

श्रीखंड यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर गिरा पत्थर, 1 की मौत, 3 घायल

कुल्लू जिले के निरमंड के तहत टिकरी कैंची के समीप वीरवार देर रात एक सड़क हादसा पेशा आया है. जहां श्रीखंड महादेव यात्रा (Shrikhand Mahadev Yatra) से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर मलबा गिर (Stones fell on the vehicle of Devotees) गया. जिस कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि 3 लोग घायल हो गए. सभी घायल अस्पताल में उपचाराधिन हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Drone Policy 2022: हिमाचल में जल्द उड़ते दिखाई देंगे ड्रोन, 4 कंपनियों से किया गया करार

हिमाचल में ड्रोन (drone in himachal) से जुड़ी हुई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गरुड़ परियोजना (Himachal Garud Project) शुरू की गई है. ड्रोन खरीदी के लिए चार कंपनियों से करार किया गया है.

Weather Update of Himachal: कुछ दिन और सताएगी मानसून की बारिश, 18 जुलाई तक राहत नहीं, यहां जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 18 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.