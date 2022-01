ऊना: जिला ऊना में कोरोना के मामलों (corona cases in himachal) में इजाफा हो रहा है. महज 2 दिन के अंदर 35 नए मामले सामने (35 new corona case in una) आए हैं. अभी तक 1 फीसदी से नीचे चल रहा पॉजिटिविटी रेट बढ़कर दो फीसदी से ऊपर जा पहुंची है. इससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि जिला में कोई भी बड़ा हॉटस्पॉट सामने नहीं आया है.

संक्रमण बढ़ते ही स्वास्थ्य विभाग के साथ अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है. सबसे बड़ी चिंता का विषय जिला का पंजाब राज्य की सीमा पर होना भी है. जहां से रोजाना हजारों लोगों की मूवमेंट एक दूसरे राज्य में होती रहती है. डीसी राघव शर्मा का कहना (dc una on corona case) है कि संक्रमण के एक साथ इतने मामले बढ़ना चिंता का विषय है. जिला में किसी एक स्थान पर बड़ा कोरोना वायरस विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों से सामने आ रहे मामले के चलते संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ रही है.

डीसी ने कहा (dc una on corona case) कि अभी तक सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर उपचार दिया जा रहा है. डीसी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जिला में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों की वैक्सीनेशन का अभियान 2 दिन पहले ही स्कूलों में शुरू किया गया है. महज 2 दिन के भीतर करीब 15,000 बच्चों को वैक्सीनेट भी कर दिया गया है. जिला में अभी तक के कुल आंकड़ों के अनुसार 33400 बच्चे इस आयु वर्ग में चिन्हित किए गए हैं, जल्द ही सभी को वैक्सीन की पहली डोज दे दी जाएगी.

