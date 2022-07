वीरेंद्र कंवर हैं हिमाचल के लालू, किए हैं कई घोटाले: रामलाल ठाकुर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. वहीं, अब हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन एवं नैनादेवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने मंत्री वीरेंद्र कंवर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि वीरेंद्र कंवर हिमाचल के लालू हैं. इसके साथ ही रामलाल ठाकुर ने और क्या आरोप लगाए हैं....

Kabaddi Controversy in Himachal: कबड्डी स्टार प्लेयर अजय ठाकुर और एसोसिएशन को खेल विभाग ने किया तलब

प्रदेश और देश को दुनिया भर में मान दिलाने वाले स्टार कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर (star kabaddi player ajay thakur) इन दिनों अपने तीखे बयानों के कारण चर्चा में हैं. अजय ठाकुर ने प्रदेश में कबड्डी एसोसिएशन व चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उसके बाद एसोसिएशन ने भी अपना पक्ष रखा. विवाद बढ़ने पर अब राज्य खेल विभाग ने दोनों से जवाब तलब किया है. खेल निदेशक राजेश शर्मा ने ईटीवी को बताया कि अजय ठाकुर और कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों (Krishna Pal VS Ajay Thakur) को सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

अटल टनल रोहतांग के आसपास फैली गंदगी पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव सहित कई अफसरों को नोटिस

अटल टनल रोहतांग (Atal Tunnel Rohtang) आसपास सैलानियों द्वारा गंदगी फैलाए जाने से जुड़ी खबर पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने संज्ञान लिया है. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश अमजद एहतेशाम सईद (Chief Justice Amjad Ehtesham Saeed) और न्यायाधीश ज्योत्सान रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित कई अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हमीरपुर में 22 जुलाई को सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, 27 को जिले भर में निकाली जाएगी पदयात्रा

हमीरपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया (Rajendra Jar Press conference in Hamirpur) गया. इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को जनविरोधी नीतियां करार दिया और 22 जुलाई को जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया.

विक्रमादित्य सिंह ऐसे नेता नहीं, जिस पर दी जाए कोई प्रतिक्रिया: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही कुछ महीने शेष हैं, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है. कांग्रेस और भाजपा आए दिन एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. वहीं, मंडी दौरे पर पहुंचे शहरी विकासमंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला ग्राीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्या सिंह पर जमकर निशाना साधा है. कैबिनेट मंत्र ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ऐसे नेता नहीं हैं, जिस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए. उन्होंने कहा कि पार्टी में स्वयं का वर्चस्व कायम रखने के लिए विक्रमादित्य सिंह बयानबाजी करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि 6 बार के सीएम के पुत्र के मुंह से महिलाओं के प्रति ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती.

हिमाचल कैबिनेट बैठक 28 जुलाई को, आउटसोर्स और UGC स्केल पर हो सकता फैसला

हिमाचल कैबिनेट की बैठक (Himachal cabinet meeting) 28 जुलाई को होगी. बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरों की घोषणाओं को बैठक में अप्रूवल मिलेगा. वहीं, आउटसोर्स और UGC स्केल पर भी बातचीत के बाद फैसला लिया जा सकता है.

सेब पैकिंग सामग्री महंगी होने पर ठियोग में किसान-बागवानों का प्रदर्शन, 5 अगस्त को आंदोलन की दी चेतावनी

हिमाचल में सेब पैकिंग सामग्री महंगी होने से बुधवार को ठियोग में बागवानों और किसानों ने इसका विरोध जताया और रोष जाहिर करते हुए बाजार में रैली भी (Gardeners and Farmers Protest in Theog) निकाली. वहीं, 5 अगस्त को शिमला में बड़े आंदोलन करने की चेतावनी (Farmers Protest in shimla on 5 august) दी है.

Rainfall in Solan: बारिश के बाद हाईवे पर गिरे पत्थर, वाया डक्ट से स्कूल में घुसा पानी

जिला सोलन में मूसलाधार बारिश होने से बुधवार को कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर परवाणू से कंडाघाट के बीच कई जगहों पर पत्थर गिरे (Stones Fallen on Kalka Shimla NH) हैं. वहीं सड़क पर वाया डक्ट का पानी नाले में न जाने की बजाए बड़ोग बाईपास पर बने डीएवी स्कूल की छत पर गिरने से काफी नुकसान हुआ और पानी के तेज बहाव के कारण स्कूल के अंदर भी गया.

Police Caught Charas in Mandi: नशा तस्कर से 1.487 KG चरस बरामद, जांच में जुटी पुलिस

मंडी में नशे का अवैध करोबार (drugs smuggling in mandi) थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. जिला मंडी के लडभड़ोल चौकी के टीम ने लडभड़ोल में एक व्यक्ति से चरस की भारी खेप बरामद की है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लडभड़ोल में एक व्यक्ति अवैध रूप से का कारोबार कर रहा है. पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर व्यक्ति से 1 किलो 487 ग्राम चरस बरामद (police arrested accused with charas in mandi) की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर, आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी की पहचान कृष्ण चंद्र निवासी लडभड़ोल के रूप में हुई है.



शिमला में 5 साल की भतीजी से हैवानियत, रिश्ते हुए तार-तार

राजधानी शिमला में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया (minor girl rape in Shimla) है. जहां पांच साल की नाबालिग बच्ची का के साथ दुष्कर्म किया गया है. दुष्कर्म के आरोप नाबालिग बच्ची के चाचा पर लगे हैं. मामले की एफआईआर बालूगंज थाना में दर्ज की गई है. नाबालिग बच्ची की मां ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उनका देवर बीती रात को कमरे में सो रही मासूम के कमरे में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया.

Woman Missing in Mandi: पति ने फोन बात करते पकड़ा तो घर छोड़ कर चली गई पत्नी, मां की राह देख रहे 2 बच्चे

मंडी शहर से लगते एक गांव में एक पति ने जब अपनी पत्नी को अंजान व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए पकड़ा तो उसके बारे में उसने सवाल किया. जिसके बाद महिला ने बिना कुछ बताए घर पर फोन रखकर कहीं चली (dispute with husband in Mandi ) गई. व्यक्ति ने 14 जुलाई को सदर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है. फिलहाल पुलिस महिला की तलाश (Woman Missing in Mandi ) में जुटी है.

Suicide Case in Una: मां से फोन पर बात करने के बाद महिला ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

ऊना जिले में खुदकुशी के मामले (suicide case in Una) आए दिन सामने आ रहे हैं. लोअर कोटला कलां में 26 वर्षीय विवाहिता ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है. एएसपी ऊना प्रवीण धीमान (ASP Una Praveen Dhiman on suicide case) ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

