शिमला: प्रवर्तन निदेशालय ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई को ईडी के समक्ष पेश (ed summons congress interim president sonia gandh) होने के लिए कहा है. इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में रोष नजर आ रहा है. देश भर में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का एलान किया है. बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता (National Spokesperson of All India Congress Committee) कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर के सभी प्रदेशों की राजधानी में प्रदर्शन करेगी. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा.

कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गांधी परिवार को बेवजह परेशान कर रही है. कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए गांधी परिवार को टारगेट करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि आज पूरा देश बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार इस बारे में कोई बात नहीं करती.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर. (वीडियो)

उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब अनाज पर भी टैक्स लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Kuldeep Rathore attacks on modi government) ही ऐसा काम कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आज देश भर की जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है. कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रोष व्यक्त (congress will protest outside ED office in Shimla) करेगी.

कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस देश में भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है और 148 दिन तक ये यात्रा चलेगी. इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे और 12 राज्यों दो केंद्र शासित प्रदेशों से यह यात्रा गुजरेगी और लोगों को आगाह किया जाएगा कि वह सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में ना आए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग दें.

ये भी पढ़ें: नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी 21 जुलाई को ईडी के सामने पेश होंगी