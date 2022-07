मंडी: जिला मंडी में नशे का अवैध करोबार (drugs smuggling in mandi) थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. जिला मंडी के लडभड़ोल चौकी के टीम ने लडभड़ोल में एक व्यक्ति से चरस की भारी खेप बरामद की है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लडभड़ोल में एक व्यक्ति अवैध रूप से का कारोबार कर रहा है. पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर व्यक्ति से 1 किलो 487 ग्राम चरस बरामद (police arrested accused with charas in mandi) की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर, आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी की पहचान कृष्ण चंद्र निवासी लडभड़ोल के रूप में हुई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी लडभड़ोल की टीम ने चौकी प्रभारी मुंशी राम की अगुवाई में बुधवार को गांव चनहोणा के समीप कार में सवार कृष्णचंद्र को तलाशी के लिए रोका. तलाशी लेने पर पुलिस को कार के डैशबोर्ड से 174 ग्राम चरस बरामद हुई. इसके बाद पुलिस टीम द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ कृष्ण चंद्र के घर तलाशी भी ली गई. जहां से पुलिस ने 1 किलो 313 ग्राम और चरस बरामद की.

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी (DSP Padhar Lokendra Negi on charas smuggling) ने की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस यह भी लगाने में जुटी है कि आरोपी कब से नशे की तस्करी का कार्य कर रहा है. साथ ही यह भी पता लगााया जा रहा है कि वह नशे की खेप कहां से लेकर आ रहा था, और इसे कहां सप्लाई करने जा रहा था.

