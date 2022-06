ध्यान दें! दोबारा हो रही है हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा, एक क्लिक पर पढ़ें सारी जानकारी

हिमाचल पुलिस में आरक्षी सामान्य ड्यूटी (पुरुष एवं महिला) ड्राइवरों (Hp Police Bharti Paper) के पदों के लिए पूरे राज्य में 03.07.2022 (रविवार) दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिखित परीक्षा पुनः निर्धारित की गई है.

Natural Farming of Apple: देश-दुनिया को सेहत बांट रहा हिमाचल का नेचुरल सेब, तमिलनाडु से गुजरात तक मची केमिकल फ्री एप्पल की धूम

हिमाचल प्रदेश के दस हजार से अधिक बागवान अब नेचुरल तरीके से सेब उगा रहे हैं. हिमाचल में इस नेचुलर फार्मिंग को दिशा दे रहे आईएएस अधिकारी राकेश कंवर का कहना है कि बागवानों को प्राकृतिक तरीके से सेब उगाने के (Natural Farming of Apple In Himachal) लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस तरीके से उत्पादन में लागत कम और मुनाफा अधिक मिलता है. नेचुरल तरीके से उगाए गए सेब में कोई कैमिकल स्प्रे नहीं होती है. इसमें जीवामृत का प्रयोग किया जाता है. रसायनिक तरीके से बागवानी के मुकाबले इसमें लागत न के बराबर है. नेचुरल फार्मिंग में बागवानों को बताया जाता है कि कैसे आसपास की घास, वनस्पतियों के साथ गुड़, बेसन आदि के मिश्रण से जीवामृत व घोल आदि तैयार किए जाते हैं.

Water Crisis in shimla: शिमला में पानी की किल्लत पर हाई कोर्ट की जल प्रबंधन निगम के अफसरों को फटकार, कल भी अदालत में होगी सुनवाई

राजधानी शिमला में पानी की किल्लत से शहरवासी (Water Crisis in shimla) परेशान हैं. इस संदर्भ में हाई कोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के अफसरों को सोमवार को खुली अदालत में फटकार लगाई.

कुल्लू के फाटी रोट में जमीनी पट्टे मामले को लेकर लीज मालिक ने डीसी कुल्लू से की मुलाकात, की ये मांग

जिला कुल्लू के फाटी रोट-2 में एक जमीनी पट्टे की स्वीकृति को लेकर जहां बीते दिन स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो वहीं, उन्होंने प्रशासन से भी मांग रखी थी कि इस पट्टे की लीज (land lease issue in Fati Rot) को रद्द किया जाए. तो वहीं, अब इस लीज के मालिक ने भी जिला प्रशासन से मांग रखी है कि उन्हें इस पट्टे पर काम करने की अनुमति दी जाए.

Protest of security guard: बिलासपुर एम्स में हो रही बैक डोर एंट्री, स्थानीय लोगों को निकालकर बाहरी लोगों को दिया जा रहा रोजगार

अपनी मांगों को लेकर बिलासपुर एम्स में तैनात सिक्योरिटी गार्ड काम छोड़ धरने पर बैठ गए हैं. यहां पर एकत्रित सभी गार्डों ने एम्स के मुख्य गेट को बंद कर दिया है और अंदर किसी भी (Protest of security guard in Bilaspur AIIMS) अधिकारी को नहीं जाने दिया जा रहा है. इनका कहना है कि इन्हें स्थाई रोजगार दिया जाए.

बिलासपुर: डिपो में आटे की बोरियों पर Packing Date बदलने के आरोप

उपमंडल घुमारवीं के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरपुर में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक डिपो में सप्लाई किए जाने वाले आटे की बोरियों पर पैकिंग डेट को (Date of packing changed on sacks of flour) काट कर बदलने के बाद उन्हें डिपो में सप्लाई करने का मामला सामने आया है.

Himachal Weather Forecast: बदलने वाला है हिमाचल का मौसम, नहीं रहेगी पानी की कमी

हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से करवट (Himachal Weather Forecast) बदलने वाला है. हिमाचल प्रदेश का मौसम 15 जून से मौसम करवट बदलेगा और 15,16 और 17 को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले (Himachal Weather Update) को छोड़ सभी जिलों में बारिश होने के आसार हैं और साथ ही इन जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है.

चुनावी साल में भाजपा के साथ ही अब कांग्रेस में भी मंडल फॉर्मूला, पढ़ें पूरी खबर

हमीरपुर में सोमवार को कांग्रेस का संगठनात्मक शिविर आयोजित हुआ. इस शिविर में हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्र दत्त लखन पाल उपाध्यक्ष (Congress organizational camp) अनीता वर्मा और जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार विशेष रूप से मौजूद रहे. हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि अब ब्लॉक स्तर पर मंडलों का गठन किया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुए चिंतन शिविर में यह निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के तहत बूथ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में समन्वय स्थापित करने के लिए यह मंडल और मंडल अध्यक्ष कार्य करेंगे.

BJP TARGETED CONGRESS: प्रतिभा सिंह के सामने ही सिरमौर कांग्रेस की गुटबाजी पर भाजपा का निशाना, कांग्रेस को बताया डिवाइडेड हाउस

सिरमौर भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि बीते दिन रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस की बैठक में पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह के सामने जिले के कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की हुल्लड़बाजी और व्यवहार बेहद ही हास्यास्पद व लज्जाजनक है. विनय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में पीसीसी चीफ के सामने ऐसे हालात पैदा (Vinay Gupta Targeted Congress) कर दिए गए कि मंच से किसी भी अन्य नेता को बोलने का मौका नहीं मिला और पीसीसी चीफ अपनी बात कहकर चली गई. यह सब दर्शाता है कि जिला सिरमौर में कांग्रेस की क्या हालत है.

CM जयराम तो गुड़िया की तरह हैं जितनी चाबी नागपुर से लगती है, उतना ही चलते हैं: MLA Vikramaditya Singh

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह (MLA Vikramaditya Singh) पर दिए जा रहे बयानों पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है...