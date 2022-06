बिलासपुर: बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अमरपुर के रिवाल ताल राशन डिपो में पहुंची आटे की खेप पर सवालिया निशान उठ गए हैं. उपभोक्ता को खराब आटा (Date of packing changed on sacks of flour) मिलने के बाद मामला मीडिया तक पहुंचा और उसके बाद सामने आया कि डिपो में पहुंची आटे की बोरियों पर अंकित तिथि मार्च माह थी जिसे काटकर मई माह कर दिया गया है.



मामला सामने आने के बाद विभाग हरकत में आ गया है. खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारीयों ने राशन के डिपो में पहुंचकर आटे के सैंपल भरे. खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक बजेंद्र पठानिया सहित ब्लॉक घुमारवीं के निरीक्षक अमित व अन्य टीम भी मौके पर पहुंची. जिन्होंने आटे के सैंपल भर कर जांच के लिए भेजे दिए हैं.

आटे की बोरियों पर बदल दी पैकेजिंग डेट

जिला नियंत्रक बजेंद्र पठानिया ने कहा कि लोगों को सही गुणवत्ता वाला राशन उपलब्ध हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. खराब आटे के बारे में जानकारी मिली है जिसकी जांच की जा (Date of packing changed on sacks of flour) रही है. आटे की बोरी पर मार्च माह की तिथि काटकर मई माह करने के बारे में उच्चाधिकारियों को बता दिया गया है और आगामी जांच की जा रही है.