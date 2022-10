मेरा टिकट है Final, कुछ लोग कर रहे हैं षड्यंत्र: कौल सिंह ठाकुर

पंडोह में द्रंग कांग्रेस मंडल की बैठक के दौरान (Drang Congress meeting in Pandoh) कांग्रेस के कद्दावर नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें टिकट मिलना तय है. इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा.

हिमाचल प्रदेश: SBI को लगा 54 करोड़ रुपये का चूना, कंपनी के मैनेजर समेत 4 पर केस दर्ज

loan on the basis of forged documents in shimla: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 54 करोड़ रुपये की चपत लगाने का मामला सामने आया है. वहीं, बैंक प्रबंधक की शिकायत पर सीबीआई ने शिमला के एंटी करप्शन ब्यूरो में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. पढ़ें पूरा मामला...

'गलती से सीएम बन गए थे जयराम ठाकुर, जनता तय करेगी किसकी बनेगी सरकार'

हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. राजेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप अपने घर की चिंता करें. कांग्रेस 50 प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी करने वाली है. जिन नेताओं की टिकट तय है उनको सूचना दी गई है वह चुनावों की तैयारी करें. भाजपा के अध्यक्ष को इससे क्या कष्ट हो रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

80 सालों के बाद दशहरा उत्सव में आए देवता काली नाग, देवता जोड़ा नारायण और माता रूपासना

लगभग 80 साल के बाद कुल्लू दशहरा में देवता काली नाग, देवता जोड़ा नारायण और माता रूपासना पहुंचे है. ऐसे में दूर-दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं. बता दें कि देवता काली नाग, माता रूपासना रिश्ते में भाई बहन भी हैं. पढ़ें पूरी खबर....

बिना नाम लिए हंसी-हंसी में किसे याद कर गए CM जयराम

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की बेला में प्रदेश के अंदर पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चरम सीमा पर है. वहीं, शुक्रवार को जिला ऊना में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से शामिल हुए थे.

हिमाचल में हर साल 500 करोड़ की फसल उजाड़ने वाले बंदर इस बार क्यों नहीं हैं चुनावी मुद्दा ?

कहा जाता है कि बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चालाक बंदर न केवल अदरक का स्वाद जानते हैं, बल्कि किसानों की फसल भी जमकर बर्बाद करते हैं. बंदर व जंगली जानवर हर साल फलों और फसलों को 500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं. प्रदेश में ग्रामीणों का इतना भारी नुकसान होने के बावजूद किसान एक दशक से चुनावी मुद्दा नहीं बन रहे हैं. (monkey politics in Himachal) (Monkey politics closed in Himachal)

अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज, कहा: कांग्रेस के लिए महिला सम्मान सिर्फ सोनिया गांधी तक ही सीमित

बिलासपुर के भाखड़ा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर खूब तंज कसे हैं. उन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब चलाने में पूरी तरह विफल करार (Anurag Thakur on Aam Aadmi Party) दिया. वहीं, कांग्रेस पर देश की राष्ट्रपति का अपमान करने के भी आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के लिए महिला सम्मान सिर्फ सोनिया गांधी तक ही सीमित (Anurag Thakur on Congress Bharat Jodo Yatra) है.

'हिमाचल और गुजरात में AAP को मिल रहे जनसमर्थन से घबरा रही BJP, ईडी व सीबीआई का हो रहा दुरुपयोग'

पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर (surjeet singh thakur in solan) ने भाजपा पर ईडी व सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं. सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल और गुजरात में जिस तरह (surjeet singh thakur on bjp) से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है उससे घबराकर भाजपा सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी व सीबीआई की कार्रवाई करवाई जा रही है.

कुल्लू दशहरा उत्सव में कोदरे की चाय बनी लोगों का आकर्षण, पारंपरिक अनाज से बने पकवान भी लोगों को भाए

कुल्लू के ढालपुर मैदान में जहां अंतरराष्ट्रीय दशहरे (Kullu Dussehra 2022) की धूम मची हुई है, तो वहीं दशहरा उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए यहां विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं. जिसमें कोदरे की चाय जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई (Kodra tea in Kullu Dussehra festival) है. इसके अलावा प्रदर्शनी में पारंपरिक अनाज भी लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. जबकि किसानों का एक समूह लोगों को पारंपरिक अनाज उगाने के बारे में भी प्रेरित कर रहा है.

KULLU: बबेली में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, एक घायल

जिला कुल्लू के साथ लगते बबेली में शुक्रवार की रात दो कारों में टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई जिसमें से एक चालक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. (Road Accident in kullu)