बिना नाम लिए हंसी-हंसी में किसे याद कर गए CM जयराम Published on: 1 hours ago

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की बेला में प्रदेश के अंदर पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चरम सीमा पर है. वहीं, शुक्रवार को जिला ऊना में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से शामिल हुए थे. इस दौराम जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की चुटकी लेते हुए कहा कि जिला ऊना के हमारे मित्र हमें बहुत याद करते हैं और कभी-कभी हम भी उन्हें याद कर लेते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है. एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो वहीं, हिमाचल में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चली हुई है. पूरे देशभर में कांग्रेस के नेता पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को डुबाने वाली कांग्रेस अब खुद डूब रही है. CM Jairam On Congress, CM Jairam on Bharat Jodo Yatra, CM Jairam on Mukesh Agnihotri