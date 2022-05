जयराम सरकार पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष, राज्य को बेचने के भी लगाए आरोप: नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगने और उद्योग विभाग द्वारा लैंड सीलिंग को लेकर जारी की नोटिफिकेशन के मुद्दे पर जयराम सरकार को आड़े हाथ लिया. मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को ऊना में आयोजित पत्रकारवार्ता में कहा कि प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला विधानसभा स्थल के बाहर रात के अंधेरे में अगर खालिस्तान के झंडे लगा दिए जाएं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रदेश में ऐसी घटनाएं तब भी नहीं हुई जब आतंकवाद का दौर था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बद्दी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम, राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के साधारण अधिवेशन को किया संबोधित: रविवार को एक दिवसीय जिला सोलन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बद्दी पहुंचे (CM JAIRAM THAKUR BADDI VISIT) और राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन (9th Triennial General Session) में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कर्मचारी की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास, कांग्रेस पर भी साधा निशाना: केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल माजरा में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास किया. बता दें कि करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह हॉकी एस्ट्रोटर्फ (Hockey Astroturf in nahan) प्रदेश का दूसरा एस्ट्रोटर्फ मैदान होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला विधानसभा गेट पर खालिस्तानी झंडों को लेकर बोले राठौर, केंद्र और प्रदेश सरकार का खुफिया तंत्र फेल: धर्मशाला स्थित तपोवन में हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए जाने की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कड़ी निंदा की है. कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का खुफिया तंत्र इस बात को पता लगाने में असफल रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह की पुनरावृति भविष्य में न हो इसके लिए सरकार को जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के द्वारा भी यह किया गया है उन पर कड़ा संज्ञान सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए.यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में कांग्रेस ने जलाए खालिस्तानी झंडे, NIA से जांच की उठाई मांग: हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला विधानसभा के परिसर में खालिस्तानी झंडे पोस्टर लगाने पर कांग्रेस भड़क गई है. कांग्रेस ने रविवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन (Congress protest in Shimla against Khalistan) किया. जिसमें कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अनिल शर्मा बोले: थैंक्यू सीएम साहब, पिताजी की सेहत में हो रहा है सुधार: सदर विधायक अनिल शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर का उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद किया (Anil Sharma thanked CM Jairam) है. उन्होंने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि उनकी की गई मदद को परिवार हमेशा याद रखेगा. उन्होंने कहा कि पिता का दिल्ली स्थित एम्स में उपचार चल रहा है और उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा (pandit Sukhram suffers brain stroke) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम सरकार सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल, केंद्र के समक्ष उठाए मामला: प्रतिभा सिंह: कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा (himachal assembly tapovan dharamshala) में परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं और इस दौरान पुलिस का कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था. विधानसभा कोई छोटा स्थान नहीं है ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और कैमरे क्यों नहीं लगाए गए थे. वहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को हास्यप्रद करार दिया और कहा कि घटना दिन में हो या रात को हो. सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और सचेत रहना चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

AAP ज्वाइन करने की अटकलों पर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने लगाई लगाम, कांग्रेस की जीत का किया दावा: हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने (Former MP Suresh Chandel) आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलों को लेकर कहा कि भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है तो अब कांग्रेस में रहकर एक सच्चे सिपाही कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस को सशक्त करने का कार्य करूंगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में खालिस्तानी झंडे के मुद्दे पर राजनीति तेज, AAP ने सीएम जयराम से मांगा इस्तीफा: आम आदमी पार्टी ने हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे फहराने को लेकर जयराम सरकार को घेरा (khalistani flag on himachal assembly gate) है. पार्टी ने इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया है और प्रदेश सरकार से इसकी गंभीरता से जांच करने की मांग उठाई (aam aadmi party on khalistani flag) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Four lane construction work: मनसार में गाड़ी पर गिरी चट्टान, बाल-बाल बचा वाहन चालक: मनसार में भी इन दिनों पहाड़ की कटिंग करके फोरलेन निर्माण किया (rock fell on a car in Mansar) जा रहा है, लेकिन बैरिकेडिंग न होने के कारण पहाड़ से की जा रही कटिंग के दौरान एक पत्थर गाड़ी पर आ गिरा. गनीमत यह रही कि हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...