PM मोदी का कुल्लू दौरा: सुरक्षा में 1200 जवान, 5 सेक्टर में बंटा शहर, प्रशासन ने तैयार किया ये प्लान

पीएम मोदी के कुल्लू दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार हो गया है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (International Kullu Dussehra 2022) में भाग लेने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते प्रदर्शनी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश से विभिन्न बटालियन के 1200 जवान कुल्लू पहुंच गए हैं. वहीं, भुंतर एयरपोर्ट से लेकर ढालपुर तक के क्षेत्र को पांच सेक्टर में बांटा गया है.

BJP की नीतियों को देख कांग्रेसी हो रहे डबल इंजन पर सवार, कई और चेहरे भी संपर्क में हैं: अनुराग ठाकुर

Exclusive interview of Anurag Thakur: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईटीवी भारत से एक्सलूसिव बातचीत की है. वहीं, उन्होंने दावा किया कि जल्द ही गुजरात और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों को देखकर कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं. अन्य कांग्रेसी नेता भी जल्द भाजपा में शामिल होंगे. लगभग सभी नेता भाजपा के (PM Modi HP Visit) साथ संपर्क में हैं.

हिमाचल में मानसून का कहर: 96 दिनों में 2192 करोड़ के जख्म, अब तक 432 लोगों की गई जान, 769 घायल

हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश (Monsoon season in Himachal) ने खूब कहर बरपाया है. बारिश के चलते प्रदेश में जगह-जगह नुकसान का दौर अभी भी जारी है. वहीं, विदा होने से पहले भी मानसून खूब कहर बरपा रहा है. प्रदेश में इस मानसून सीजन अब तक 432 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 2192 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हो गई है.

Kather Hospital Solan: सोलन के न्यू कथेड़ में नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य हुआ शुरू

सोलन के न्यू कथेड़ में नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य शुरू (hospital in New Kather Solan) हो गया है. स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने यहां पूजा-अर्चना करने के बाद कार्य का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि अस्पताल के बनने से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने वाली हैं.

बिलासपुर की सीर खड्ड में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत, दोस्तों के साथ गया था नहाने

बिलासपुर के बम्म कस्बे के नजदीक सीर खड्ड (Sir Khad of Bilaspur) में डूबने से एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई (Teenager dies due to drowning in Sir Khad) है. युवक की पहचान पंतेहड़ा गांव के निवासी विशाल के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. किशोर अपने दोस्तों के साथ यहां नहाने आया था.

जेपी नड्डा ने मोदी रैली स्थल का लिया जायजा, भाजपा कार्यकर्ताओं की ली बैठक, दिए चुनावी टिप्स

5 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरे पर (JP Nadda meeting in bilaspur) रहेंगे. ऐसे में सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिलासपुर (PM Modi Bilaspur Rally) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और उन्हें चुनावी टिप्स दिए. इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे.

BJP के परिवारवाद पर अपनों ने उठाए सवाल, बुआ-बबुआ की जोड़ी पर हितेश्वर सिंह ने किया वार

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आचार संहिता अब कभी भी लग सकती है, लेकिन कुल्लू में भाजपा की गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है.महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान धनेश्वरी ठाकुर यानि बुआ और बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि परिवारवाद शब्द का उपयोग करना उन्हें शोभा नहीं देता. (Hiteshwar Singh press conference in Kullu) (BJP leaders Tussle in Banjar Assembly Seat)

हाटी समिति 154 पंचायतों में चलाएगी अभियान, सरकार के साथ खड़ा रहने को तैयार

सिरमौर जिले के गिरीपार क्षेत्र में गैर राजनीतिक संगठन केंद्रीय हाटी समिति की शिमला इकाई अभियान चलाकर 154 पंचायतों के 400 गांव में हर घर दस्तक देगी. इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के फैसले का स्वागत कर आभार जताया जाएगा. (Press conference of Hati Committee in Shimla)

हमीरपुर में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस, वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों ने मांगी माफी

हिमाचल के जिला हमीरपुर से इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है. जिसमें रामलीला के मंचन के दौरान बाल स्कूल हमीरपुर में अश्लील नृत्य किया जा रहा (Bal School Hamirpur Vulgar dance video) है. इस नृत्य का हिंदू जागरण मंच हमीरपुर ने विरोध जताया है और मंच की तरफ से सदर थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज की गई है. वहीं, रामलीला का आयोजन कर रही आयोजन समिति ने भी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी.

सराज में कांग्रेस का टिकट फाइनल होने से पहले कई चेहरे प्रचार में जुटे, सीएम के खिलाफ 16 नेताओं ने मांगा था टिकट

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा-कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस से 16 नेता मैदान में उतरने को तैयार है. (Himachal Assembly Election 2022) कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी कि जयराम ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस किस पर अपना दांव लगाएगी.

