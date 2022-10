हमीरपुर: जिला हमीरपुर में रामलीला के दौरान अश्लील डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो हमीरपुर के बालस्कूल मैदान पर हो रही रामलीला का बताया जा रहा है. जहां रामलीला के मंच पर एक युवती बॉलीवुड गानों पर डांस कर रही है. रामलीला के मंच पर इस तरह के डांस का विरोध स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भी लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं. वहीं हिंदू जागरण मंच ने इसे अश्लील डांस बताते हुए सदर थाना हमीरपुर में शिकायत दी है. (Hamirpur Vulgar dance video) (Bollywood dance in Ramleela in Ramirpur) (Vulgar dance during Ramleela in Himachal)

हमीरपुर में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस- वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रामलीला के मंच पर एक युवती बॉलीवुड की धुन पर ठुमके लगा रही है. रामलीला के मंच पर इस तरह के फूहड़ डांस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने इस पर सवाल उठाए और रामलीला के मंच पर इस तरह के डांस को लेकर आयोजकों पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस कारगुजारी का विरोध जताया था जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने भी इस को आधार बनाकर सदर थाना हमीरपुर को शिकायत सौंपी (Hamirpur Vulgar dance video) है.

शिकायत के बाद आयोजकों ने मांगी माफी

पुलिस को दी गई शिकायत- रामलीला के मंच पर बॉलीवुड डांस के खिलाफ हिंदू जागरण मंच हमीरपुर (Hindu Jagran Manch Hamirpur) के जिला संयोजक पंकज की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर रामलीला के मंचन के दौरान बाल स्कूल हमीरपुर में अश्लील नृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने इस मामले में जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आयोजकों की इस कारगुजारी के कारण लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है.

आयोजन समिति ने मांगी माफी- वीडियो वायरल होने के बाद अब रामलीला का आयोजन कर रही आयोजन समिति ने भी माफी मांगी है. कला मंच के प्रधान और नगर परिषद हमीरपुर के पूर्व पार्षद अश्वनी कुमार ने सोशल मीडिया पर ही माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि नाटक कला मंच हमीरपुर द्वारा बाल स्कूल हमीरपुर के मैदान में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था. वह रामलीला की मंचन की तैयारी में जुटे थे. इसी दौरान एक लड़के ने मंच पर लड़की के रोल में डांस किया. उन्होंने कहा कि आयोजन समिति इसके लिए सार्वजनिक तौर पर सबसे माफी मांगती है. सदर थाना हमीरपुर के एसएचओ संजीव गौतम के मुताबिक अभी इस मामले में लिखित में शिकायत का इंतजार है उसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हिंदू जागरण मंच ने वॉट्सएप के जरिये शिकायत दी है.

