दो साल बाद हवाई उड़ान: सोमवार से उड़िए दिल्ली टू शिमला, किराया सिर्फ 2480 रुपए

(Delhi to Shimla flight ) सोमवार यानी 26 सितंबर से दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान शुरू हो जाएंगी. 55 मिनट के सफर (Delhi to Shimla air time) का किराया मात्र 2480 होगा. 2 दोल बाद शुरू हो रही हवाई उड़ानों से पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलेगा.

हिमाचल किसान सभा का सरकार को अल्टीमेटम, 10 दिन में लंपी वायरस का किया जाए समाधान

हिमाचल किसान सभा ने हिमाचल के सिरमौर में बढ़ रहे लंपी वायरस के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा (Lampy Virus cases in Sirmaur) है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि जो दवाइयां घर द्वार पर उपचार करने पहुंच रहे डॉ. द्वारा दी जा रही है वह काफी महंगी है, जिससे लोगों को पशुओं का इलाज करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा (Lampy Skin Desease in Himachal) है.

राहुल-प्रियंका पर दिए बयान पर प्रतिभा सिंह की सफाई, गांधी परिवार को बताया अपनी फैमिली का हिस्सा

एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देने के बाद सियासत तेज होने पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) ने बयान जारी कर अपनी सफाई दी है. प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया, उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. सफाई उन्होंने कहा है कि वे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी (Pratibha Singh statement on Rahul Gandhi) को अपने बच्चों की तरह मानती हैं. इसलिए उनके बयान के गलत तरीके से न लिया जाए. जानिए आखिर प्रतिभा सिंह ने इंटरव्यू में क्या कहा था.

शिक्षकों को सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल जैसे मंच चलाने पर चेतावनी, शिक्षा निदेशक ने दिए ये आदेश

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल के शिक्षकों (Government teachers in Himachal ) को सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल जैसे मंच चलाना भारी पड़ सकता है. इस संदर्भ में उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा (Higher Education Director Amarjeet Sharma) ने सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर्स एजुकेशन को निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के अनुसार जो शिक्षक सोशल मीडिया मंचों पर सरकारी नीतियों को लेकर आलोचनात्मक रुख अपनाता तो उसे कंडक्ट रूल का उल्लंघन माना जाएगा.

हिमाचल में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर दिल्ली में होगा मंथन, आज स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर मंथन का दौर जारी है. सूबे में कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है. इस सिलसिले में आज दिल्ली में दीपा दासमुंशी की अध्यक्षता में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक (Congress Screening Committee meeting in Delhi) होगी. इस बैठक में हिमाचल कांग्रेस कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर चर्चा होने की संभावना है.

लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से दूर होता है अनीमिया, आज से आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं

(Women and Child Development Department ) हिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय पोषण माह के उपलक्ष्य पर आज से 5 अक्टूबर (competitions from today) तक प्रदेश भर में लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने की प्रतियोगिता एवं विशेष अभियान का आयोजन करेगा.प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य लोगों को लोहे के बर्तनों में खाना बनाने के लाभ और इसकी पौष्टिकता और (awareness for anemia) अनीमिया के प्रति जागरूक करना है.

National Rafting Competition: ब्यास की धारा में आज से हुनर दिखाएंगे 17 राज्यों के खिलाड़ी

National Rafting Competition in Kullu: जिला कुल्लू के पिरड़ी में आज से आठवीं राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. 3 दिनों तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 17 राज्यों के करीब 250 खिलाड़ी भाग लेंगे. जिसमें तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा सहित कई अन्य राज्यों की टीमें भी विशेष रूप से शामिल रहेंगी.

Chandigarh University MMS Case: आरोपी रंकज वर्मा का भाई आया सामने, कही ये बात

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. वहीं, एक आरोपी रंकज वर्मा के भाई पंकज भी सामने आए हैं. उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मेरा भाई निर्दोष है और हमने शिमला के ढली थाने में पहुंचकर पुलिस को भी मामले से अवगत करवाया था.

कंधों पर हिमाचल का हेल्थ सिस्टम! जयराम सरकार के विकास के दावों को आईना दिखा रही ये तस्वीरें

प्रदेश सरकार भले ही सड़क सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे अलग है. सिरमौर जिले की रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र (Renuka ji constituency) से सामने आई ये तस्वीरें जयराम सरकार की विकास के दावों को आईना दिखा रही हैं. वीडियो में साफा देखा जा सकता है की कैसे एक मरीज को कंधों पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ रहा (Patient carried on shoulders in Renuka Ji) है. गांव में सड़क सुविधा नहीं होने के चलते ग्रामीणों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

हिमाचल में आज रहेगा मौसम खराब, देश में ऐसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. (Light rain in Himachal) वहीं, मौसम खराब बना रहेगा.

