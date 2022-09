शिमला: कांग्रेस में रहकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी गांधी परिवार के बारे में कुछ भी कहना मतलब सियासी पारा चढ़ाना है. ऐसा ही कुछ हिमाचल कांग्रेस की मुखिया प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) ने किया है. एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में प्रतिभा सिंह ने बयान दिया कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के पास समय का अभाव (Pratibha Singh statement on Rahul Gandhi) है. उन्होंने नई पीढ़ी की राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाए हैं.

प्रतिभा सिंह के बयान के बाद सियासी गलियारों का पारा चढ़ना लाजमी था. खुद प्रतिभा सिंह ने ट्वीट कर संबंधित मीडिया हाउस को इंटरव्यू हटाने और माफी मांगने को कहा, प्रतिभा सिंह के मुताबिक उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया (Pratibha Singh controversial statement) है. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, प्रतिभा सिंह के वीडियो इंटरव्यू के हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे. विरोधियों को भी कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया. भाजपा के लिए कांग्रेस पर सियासी वार करने का ये मौका था. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस बयान पर प्रतिक्रिया (Himachal BJP President Suresh Kashyap on Pratibha Singh statement) व्यक्त कर दी.

प्रतिभा सिंह ने इंटरव्यू में क्या कहा था- प्रतिभा सिंह का कहना था कि जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व सोनिया गांधी पार्टी जनों की बात सुना करती थीं, वैसे अभी के नेता यानी राहुल गांधी (Pratibha Singh on rahul gandhi) नहीं करते. प्रतिभा सिंह ने अपने बयान की पुष्टि के लिए गुलाम नबी आजाद (ghulam nabi azad resign from congress) का उदाहरण दिया. प्रतिभा सिंह ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी गई. हमें कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है. प्रतिभा सिंह कहती हैं कि नेता इज्जत, मान और वक्त मांगते हैं, अगर वो मिल जाए तो खुश हो जाते हैं लेकिन आज की पीढ़ी में वो बात नहीं है. जिसके कारण सीनियर नेताओं को एक वक्त लगता है कि अब पार्टी छोड़ने का वक्त आ गया है. यहां प्रतिभा सिंह का इशारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी (Pratibha Singh on priyanka gandhi) की ओर था.

राहुल गांधी पर भी उठाए सवाल- प्रतिभा सिंह ने अपने इंटरव्यू (Pratibha Singh controversial interview) में गुलाम नबी आजाद जैसे नेता के पार्टी छोड़ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी नौबत इसलिये आई क्योंकि नाराज नेताओं से बातचीत नहीं की गई. वो लंबे वक्त से नाराज थे, उन्हें बुलाते और उनसे बात करते तो हल निकल आता. प्रतिभा सिंह ने इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तीसरी बार सांसद बने हैं. अब तो उन्हें सीखना चाहिए, अगर वो सीखते तो ये नौबत नहीं आती. प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैं उन्हें सलाह नहीं दे रही हूं लेकिन पार्टी के हित में कह रही हूं कि अगर वो सीखते तो ये नौबत नहीं आती.

इंटरव्यू के बाद अब डैमेज कंट्रोल के लिए प्रतिभा सिंह ने सोशल मीडिया (Pratibha Singh controversial viral) पर लिखा है कि उनके बयान पर तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन अब साक्षात्कार का वीडियो भी आ गया है. ऐसे में साफ सुना जा रहा है कि प्रतिभा सिंह क्या कह रही हैं.

फिलहाल, इस बयान के बाद कांग्रेस में आंतरिक हलचल बढ़ गई है. इससे पहले पार्टी के ही एक अन्य सीनियर लीडर रामलाल ठाकुर ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा (Ram Lal Thakur resigns from the post of Himachal Congress Vice President) देने की पेशकश की थी. इधर, चुनावी साल में कांग्रेस को एकजुट करने के प्रयास में जुटी प्रतिभा सिंह के बयान पार्टी को कभी-कभी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है. नया विवाद इसी कड़ी में है.

