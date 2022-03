पंजाब मंत्रिमंडल का हुआ गठन, 10 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में 10 विधायक मंत्री पद की शपथ ली. मंत्रिमंडल एक महिला मंत्री भी होगी. मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले हरपाल सिंह चीमा ने शपथ ली. वो लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं. हरपाल सिंह चीमा पंजाब विधान सभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

MSP पर सबसे ज्यादा पंजाब से केंद्र ने खरीदा धान, तेलंगाना दूसरे नंबर पर

किसान आंदोलन के दौरान पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तगड़ा विरोध दर्ज कराया था. मगर एक सच यह भी है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने एमएसपी पर सबसे अधिक धान की खरीद पंजाब से की. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, यह केंद्र की ओर से खरीदे गए कुल धान का करीब 22 प्रतिशत है. दूसरे नंबर पर तेलंगाना है.यहां पढ़ें पूरी खबर...

प्रो. धूमल ने सुजानपुर के लिए की ये मांग, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तुरंत की घोषणा

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला हमीरपुर में राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर के समापन समारोह की अध्यक्षता की और (National Level Holi Utsav Sujanpur) शोभा यात्रा में भाग लिया. होली उत्सव के समापन समारोह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी सुजानपुर वासियों और प्रदेश वासियों को बधाई दी. इसके अलावा सुजानपुर में बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग के डिवीजन खोलने की सीएम जयराम ने घोषणा की है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में दो डिवीजन खोलने की मांग की थी, जिसे पूरा कर दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Kiratpur Manali Leh Four Lane : पंडोह बाईपास से टकोली तक फोरलेन का निर्माण कार्य 75 फीसदी पूरा

किरतपुर-मनाली-लेह फोरलेन प्रोजेक्ट (Kiratpur Manali Leh Four Lane) को हिमाचल में पांच चरणों में पूरा किया जाएगा. पहला चरण किरतपुर-नेरचौक, दूसरा चरण नेरचौक-पंडोह, तीसरा चरण पंडोह-टकोली, चौथा चरण टकौली-कुल्लू, पांचवा चरण कुल्लू-मनाली होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर पंडोह बाईपास से टकोली तक फोरलेन का निर्माण 75 फीसदी पूरा हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में बढ़ने लगी गर्मी, जानें हिमाचल का हाल

पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंतरिक ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग-अलग हिस्सों में लू चल सकती है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम (Weather Update of Himachal) साफ रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 19 मार्च तक मौसम साफ रहने के आसार हैं. तापमान बढ़ने से मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी असर दिखाने लगी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

डॉ. सिकंदर कुमार जाएंगे हिमाचल से राज्यसभा, राष्ट्रपति के माने जाते हैं करीबी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सिकंदर कुमार हिमाचल से राज्यसभा (Sikander Kumar will go to Rajya Sabha from Himachal) जाएंगे. डॉ. सिकंदर कुमार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बेहद नजदीकी समझे जाते हैं. इसके अलावा डॉ. सिकंदर प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा के भी करीबी माने जाते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम ठाकुर ने किया सुजानपुर होली का समापन, शोभायात्रा में शामिल होकर मुरली मनोहर मंदिर में की पूजा-अर्चना

सुजान लोगों की नगरी कही जाने वाली सुजानपुर में 18 मार्च को ऐतिहासिक होली उत्सव का समापन हो गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि (CM Jairam concludes Sujanpur Holi)पहुंचे.जयराम ठाकुर ने शोभायात्रा में हिस्सा लिया और ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और गुलाल लगाकर होली उत्सव का समापन किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मगुरु दलाई लामा का मैक्लोडगंज में प्रवचन: बोले- मैं अच्छा हूं और डॉक्टर के साथ बॉक्सिंग खेल सकता हूं

तिब्बतियों के 14वें धर्मगुरु दलाई लामा ने आज दो साल बाद अनुयायियों को ऑफलाइन टीचिंग (Dalai Lama preaches in Dharamshala) दी. कोरोना महामारी के बाद आज दलाई लामा ने अपने अनुयायियों को मुख्य बौद्ध मंदिर से प्रवचन दिए. मैक्लोडगंज में कार्यक्रम में (Dalai Lama program in McLeodganj) दलाई लामा ने दो साल के बाद फिर से वैसे ही प्रवचन दिए, जैसे पहले दिया करते थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम का कैबिनेट बदलाव पर बयान, बोले- संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, AAP पर ये कहा

सीएम जयराम ठाकुर ने कैबिनेट में बदलाव को लेकर बड़ा बयान (Jairam visit to Sujanpur)दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, वहीं, सरकार के मंत्रियों और नेताओं के आम आदमी पार्टी के संपर्क में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सांगला में होली का पर्व का अनोखा अंदाज, उत्सव देखने बाहरी राज्यों से आते हैं लोग

किन्नौर के सांगला तहसील में होली पर्व तीन दिवसीय होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. सांगला की होली (Holi Festival 2022) पूरे जिले में सबसे मशहूर है. यहां लोग तीन दिनों तक घर के कामकाज छोड़ कर इस पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और पर्यटकों व अन्य मेहमानों को तीन दिनों तक खाने-पीने की व्यवस्था गांव के लोग करते हैं. सांगला की होली देखने बाहरी राज्यों से भी लोग आते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

