बाइडन ने रूस के कुलीन वर्गों, बैंकों पर प्रतिबंध की घोषणा की

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों क्षेत्रों डोनेत्स्क (Donetsk) और लुगंस्क (Lugansk) को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है. रूस के इस फैसले से विश्व के कई देशों में तनाव काफी बढ़ गया है. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने घोषणा की कि अमेरिका रूसी बैंकों और कुलीन वर्गों के खिलाफ कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने के आदेश दे रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हमने दूतावास के परामर्श का पालन किया: यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे भारतीय छात्रों ने कहा

यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने मंगलवार रात यहां पहुंचने के बाद कहा कि वे रूस और पूर्वी यूरोपीय देश के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते अपने देश लौटकर खुश हैं. इनमें से अधिकतर छात्र यूक्रेन में एमबीबीसी की पढ़ाई कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

किन्नौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0

किन्नौर जिले में भूकंप के झटके महसूस (earthquake in kinnaur) किए गए हैं. इस दौरान लोगों में अफरातफरी मच गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National center for seismology) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है. हालांकि भूकंप से कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र: राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण से शुरू होगी. हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय (himachal assembly budget session ) के पास कुल 1069 प्रश्न प्राप्त हुए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सुंदरनगर में दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी की मौत

जिला मंडी की सर्पीली सड़कों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे (major road accident in sundernagar) हैं. ताजा मामले में जिले के उपमंडल सुंदरनगर के निहरी क्षेत्र के पंडाक में एक कार के खाई में गिरने से दंपति की मौत हो (couple died in sundernagar) गई है. जबकि कार सवार 3 घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है. डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार (DSP Sundernagar on road accident) ने मामले की पुष्टि की है. प्राथमिकी दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरु कर दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

UNA BLAST CASE: ऊना फैक्ट्री में धमाका मामला, डीजीपी ने गठित की SIT

हरोली के टाहलीवाल स्थित पटाखा फैक्ट्री में धमाके (Una cracker factory blast case) के बाद से हिमाचल सरकार समेत पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है. अब हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने इस मामले में एसआईटी (SIT in Una factory blast case) गठित कर दी है. यह एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति, सदन में आक्रामक रहेंगे भाजपा विधायक

बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) की अध्यक्षता में हुई. भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायकों को सदन में आक्रामक अपनाने की रणनीति तैयार की गई है. बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई. जिनमें ऊना में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट और सुंदर नगर में अवैध शराब जैसे विषयों पर भी बैठक में चर्चा हुई. इन विषयों पर सत्ता पक्ष को विपक्ष का सामना किस प्रकार करना है इस पर विस्तार से चर्चा हुई. इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा 4 वर्षों में किए गए कार्यों पर अधिक फोकस रखने की रणनीति भी बनाई गई. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, सदन में उठाए जाएंगे ये मुद्दे

हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है. बजट सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी दल कांग्रेस आक्रामक (Congress MLA meeting in shimla) रुप में नजर आएगी. कांग्रेस विधायक दल ने मंगलवार को होटल हॉलिडे होम में बैठक कर रणनीति तैयार की. बैठक में सभी कांग्रेस विधायक पहुंचे थे. बैठक में कांग्रेस ने सदन में उठाए जाने वाले हर मुद्दे पर चर्चा की गई. यहां पढ़ें पूरी खबर..

ऊना पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में मुकेश अग्निहोत्री ने उठाई न्यायिक जांच की मांग, लगाए ये आरोप

ऊना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका के बाद विपक्ष सरकार पर हमलवार हो गया है. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री ने ऊना में पटाखा फैक्ट्री (Mukesh Agnihotri on blast in cracker factory) मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में अवैध शराब बिक्री पर शिकंजा: 14,344 छापे, डेढ़ हजार लीटर शराब बरामद

हिमाचल में अवैध शराब ( illegal liquor in Himachal) के खिलाफ पुलिस का कार्रवाई लगातार जारी है. जीपी संजय कुंडू ने बताया कि पुलिस अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ मुहिमचलाये हुए है और कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल आगामी कार्रवाई में जुटी है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

