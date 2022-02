शिमला: ऊना जिले में मंगलवार को फैक्ट्री में विस्फोट (Blast in cracker factory in Una) होने से 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 15 कामगार इस हादसे में घायल हुए हैं. वहीं, विपक्ष इसको लेकर हमलवार हो गया है. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री ने ऊना में पटाखा फैक्ट्री (Mukesh Agnihotri on blast in cracker factory) मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में विस्फोट होने से 6 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 15 कामगार घायल हुए हैं, जो अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि ये काराखान वहां कैसे स्थापित हुआ.

पुलिस, सीआईडी और जिला प्रशासन को अवैध फैक्ट्री का पता क्यों नहीं चला? जबकि फैक्ट्री में बारूद का ढ़ेर एकत्रित किया गया था. उन्होंने कहा कि क्या फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था और यदि नहीं, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि पंचायत से एनओसी तक न लिए जाने की बात भी सामने आई है.

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री.

उन्होंने कहा कि ये लोग मानवता के दोषी हैं. ऐसे में न्यायिक जांच के आदेश जारी किए जाए चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए. अग्रिहोत्री ने कहा कि ऊना में पुलिस और प्रशासन कहीं नजर नहीं आती है. अधिकारी कुर्सी बचाने के लिए केवल कार्यालय तक ही समिति होकर रह गए हैं.

