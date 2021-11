शिमला: हिमाचल में इस (Himachal weather) माह बारिश और बर्फबारी नहीं होगी. मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ रहने की (Snowfall in Himachal) संभवाना जताई है. हालांकि इस दौरान तापमान में गिरावट आ सकती (weather department shimla) है. ऐसे में लोगो को ठंड से दो चार होना पड़ेगा. सोमवार को प्रदेश में दिन भर धूप खिली रही, लेकिन मौसम के शुष्क रहने से न्यूनतम तापमान में लगातार (Winters in Himachal) कमी दर्ज की जा रही है.

आलम यह है कि ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदू के नीचे व आसपास दर्ज किया जा रहा है और मौसम शुष्क बने रहने से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है. लाहौल-स्पीति जिला सहित प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड के प्रकोप से प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी जमना शुरू हो गया है.

वहीं, केलांग में तापमान माइसन (Temperature in keylong) में चल रहा है. मौसम विभाग के निदेशक (Director of meteorological department Himachal) सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा और इस दौरान बारिश बर्फबारी की कोई संभावना (No Rain and snowfall in Himachal) नहीं है, लेकिन तापमान में गिरावट आएगी (Temperature will drop). उन्होंने कहा कि आगामी 24 घण्टों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद तापमान में कमी (Temperature Decrease) दर्ज की जा सकती है. जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी.

हालांकि उन्होंने कहा कि मौसम साफ रहने से किसानों और बागवानों (Farmers in Himachal Pradesh) के लिए काफी अच्छा है. किसान अपनी फसलों की बिजाई कर रहे हैं और आगामी एक सप्ताह तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा.

