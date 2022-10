आश्रय ने कौल सिंह ठाकुर को क्यों कहा कि मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं आश्रय शर्मा है

आश्रय शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. शुक्रवार को मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और हिमाचल कांग्रेस के नेताओं को खूब खरी-खरी सुनाई. आश्रय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से लेकर विक्रमादित्य सिंह और पार्टी आलाकमान तक पर निशाना साधा, लेकिन सबसे ज्यादा उनके निशाने पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर रहे.

10 अक्टूबर को सोलन दौरे पर जेपी नड्डा, शिमला संसदीय क्षेत्र के 2500 जन प्रतिनिधियों से करेंगे बैठक

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal assembly elections 2022) को लेकर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का आना-जाना लगा हुआ है. ऐसे में अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 10 अक्टूबर को सोलन के दौरे पर आ रहे (JP Nadda visit Solan) हैं. यहां नौणी में वे पार्टी के शिमला संसदीय के पंच परमेश्वर सम्मेलन में शामिल होंगे.

Kullu Dussehra 2022: कुल्लू के रथ मैदान में दशहरे की धूम, 8 हजार महिलाओं ने एक साथ डाली महानाटी

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव (Kullu Dussehra 2022) के तीसरे ढालपुर के रथ मैदान में 8,000 महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सजकर महानाटी डाली. इस दौरान इन महिलाओं की ओर से लोगों को शत प्रतिशत मतदान करने, नशा मुक्ति और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया. रथयात्रा में महिलाएं कुल्लवी पट्टू और धाठू पहनकर पहुंचीं थी और वाद्ययंत्रों की थाप पर महिलाओं ने खूब नाटी डाली.

CM जयराम ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण, बोले: किसान-बागवान की आर्थिकी होगी सुदृढ़

खलीनी में बने 6 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कॉम्प्लेक्स का आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकार्पण (CM Jairam inaugurated HP Agriculture Board complex) किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन की आधारशिला वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में ही रखी गई थी जो पूरी तरह बनकर अब तैयार हो गया है. इससे प्रदेश के किसान बागवान लाभान्वित होंगे.

टिकट फाइनल करने की जल्दबाजी में नहीं पार्टी, सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे टिकट: सुरेश कश्यप

विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अभी टिकट फाइनल करने की जल्दबाजी में नहीं है. पहले चर्चा होगी और सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे. ये बात हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप (Himachal BJP President Suresh Kashyap) ने शुक्रवार को सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कही. उन्होंने कहा कि जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा.

MANDI: बल्ह में 4 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक गिरफ्तार, कीमत 4 लाख रुपए

मंडी की बल्ह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी (Mandi Police caught charas) है. पुलिस टीम ने एक 40 वर्षीय आरोपी को 4.145 किलोग्राम चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस द्वारा बरामद चरस की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है.

प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य और कौल सिंह को आश्रय शर्मा की खरी-खरी, जयराम ठाकुर की वाहवाही

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. पंडित सुखराम के पोते आश्र शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस कमेटी महासचिव के साथ-साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही आश्रम शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है. वहीं, मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आश्रय शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जमकर सराहना भी की है. (ashray sharma resigns from congress) (Ashray Sharma attacks on Congress)

हिमाचल में डॉक्टरों की पेन डाउन स्‍ट्राइक शुरू, मरीजों को करना पड़ा परेशानियों का सामना

हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों सहित जिला अस्पतालों में आज से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के आह्वान पर सीनियर डॉक्टर्स सुबह डेढ़ घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर (Senior Doctors pen down strike in himachal) रहे. जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना (Patients Face Problems due Doctors strike) पड़ा.

ग्राम सभा की बैठक को नजरअंदाज करना प्रधान को पड़ा महंगा, 3 वार्ड सदस्यों सहित मिला नोटिस

मंडी के विकासखंड करसोग में 2 अक्टूबर को हुई ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत थाच थर्मी के प्रधान सहित 3 वार्ड सदस्य अनुपस्थित थे. जिनपर कार्रवाई करते हुए बीडीओ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (BDO issued notice to Pradhan and ward members) है और सात दिनों में इसका जवाब मांगा है.

SHIMLA: रामपुर में सड़क हादसा, एक की मौत, दो घायल

हिमाचल के जिला शिमला के रामपुर में सड़क हादसा पेश आया (Road Accident In Rampur) है. यहां एक पिकअप लहसा रोड से खाई में जा गिरी. जिसके कारण पिकअप में बैठे तीन लोगों में एक की मौके पर ही मौत हो गई और दो घायल हो (Accident In Rampur one died two injured) गए. मामले की पुष्टि डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने की है.

ये भी पढ़ें: दिलीप सिरमौरी के गीतों पर झूमा नाहन