हर्ष महाजन पर विक्रमादित्य सिंह बोले: पहले बताते महाजन, देते फेयरवेल, फूल मालाएं पहनाकर करते विदा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन के बीजेपी में शामिल होने के बाद सूबे में सियासत तेज हो गई है. अब हिमाचल कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी (Vikramaditya Singh on Harsh Mahajan) है. उन्होंने हर्ष महाजन के इस फैसले पर जमकर निशाना साधा है.

ममलीग में कॉलेज के श्रेय को लेकर कांग्रेस व भाजपा में लगी होड़, शांडिल बोले: हम 1999 से लेकर कर रहे प्रयास

हिमाचल कैबिनेट बैठक में सोलन के निर्वाचन क्षेत्र के ममलीग में डिग्री कॉलेज (Degree College in Mamligh) बनाने को लेकर दी गई स्वीकृति के बाद भाजपा और कांग्रेस पार्टी में इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है. भाजपा जहां इसका श्रेय जयराम सरकार को दे रही है तो वहीं, कांग्रेस के विधायक व पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल ने इसका पूरा श्रेय पूर्व कांग्रेस सरकार काे दिया (Dhani Ram Shandil on Mamligh Degree College) है.

चुनावी साल में बढ़ रही जयराम सरकार की मुश्किलें, अब नाहन में गुर्जर समुदाय की महिलाओं ने मोर्चा खोला

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के फैसले के बाद प्रदेश की जयराम सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है. नाहन में आज डीसी ऑफिस परिसर में गुर्जर समुदाय की महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठ गई. (Hunger strike in Nahan of women of Gurjar community)

UPSC Coaching In HPCU: अनुसूचित जाति के छात्रों को सीयू धर्मशाला में मिलेगा UPSC का निशुल्क प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति के छात्रों को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला (UPSC Coaching In HPCU) में 1 अक्टूबर से यूपीएससी का निशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा. इसके लिए केंद्र सरकार से यूपीएससी की निशुल्क कोचिंग के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को 75 लाख का बजट मिला है. सीयू में डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है.

कांगड़ा में लंपी वायरस के मामले घटे, 17 हजार से ज्यादा पशु हुए ठीक

हिमाचल में लंपी वायरस का प्रकोप अब थोड़ा कम हुआ (Lampy virus in himachal) है. जिला सोलन की तरह जिला कांगड़ा में भी लंपी वायरस के मामले घटे (Lampy virus in Kangra) हैं. जिले में जहां पहले करीब 15 सौ मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे वहीं, अब यह आंकड़ा घटकर 300 से 350 तक पहुंच चुका है. जिससे पशुपालन विभाग कांगड़ा (Animal Husbandry Department Kangra) ने राहत की सांस ली है.

Landslide: पांवटा-शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग बहाली का कार्य जोरों पर, ट्रैफिक किया डायवर्ट

बीते रविवार को भूस्खलन के कारण बंद हुए पांवटा-शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग 707 को बहाल करने का काम चल रहा है. 30 सितंबर तक मरम्मत के दृष्टिगत वाहनों की आवाजाही (Landslide on Paonta Shillai National Highway) के लिए बंद किया गया है. इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों के लिए तीन वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है.

हिमाचल प्रदेश: 12 साल की सेवा पूरी करने वाले पार्ट टाइम पंचायत चौकीदार अब होंगे Daily Wager

Himachal Panchayat Chowkidar: पार्ट टाइम पंचायत चौकीदार 12 साल की सेवा के बाद दैनिक वेतन भोगी की श्रेणी में आएंगे. सरकार ने पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय में 900 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है. नए वित्त वर्ष में इन्हें 6500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है. हाल ही में सरकार ने पंचायत चौकीदारों के लिए नीति बनाने का भी ऐलान किया था.

Nahan Medical College: नाहन में स्वास्थ्य सुविधाओं का सूरत-ए-हाल, AAP ने मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं पर उठाए सवाल

Nahan Medical College: सिरमौर में डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज भी दर-दर भटकना पड़ रहा है. जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए हैं और सुविधाएं दुरुस्त न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है.

करसोग में मल्टीपर्पज वर्कर्ज भर्ती की शारीरिक क्षमता परीक्षा रद्द

करसोग में मल्टीपर्पज वर्कर्ज भर्ती की शारीरिक क्षमता परीक्षा रद्द (Multipurpose Worker Recruitment in Karsog) हो गई है. बता दें कि जल शक्ति विभाग पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर व मल्टीपर्पज वर्कर्ज के 85 पदों को भरने के लिए परीक्षा की तारीख 1 अक्तूबर से 5 अक्तूबर निर्धारित की थी. जिसे रद्द कर दिया गया है.

किन्नौर में बैली ब्रिज से टकराया ट्रक, नेशनल हाईवे-5 रहा बाधित

किन्नौर के चोलिंग नामक स्थान पर नेशनल हाइवे- 5 पर एक ट्रक बैली ब्रिज से टकरा गया, जिसके बाद नेशनल हाइवे -5 पर वाहनों की आवाजाही एक घंटे से ज्यादा बाधित रही. बाद में प्रशासन ने सेना कैंप में मौजूद जवानों की मदद से छोटे वाहनों के लिए सड़क मार्ग को खोला. (Truck collided with bridge in Kinnaur)

