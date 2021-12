धर्मशाला में सीएम जयराम से विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने दिया ये आश्वासन

शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात (Representatives of various delegations meet CM Jairam ) कर उनके सामने अपनी मांगें रखीं. इस दौरान सीएम जयराम ने तमाम प्रतिनिधिमंडलों के प्रतिनिधियों को धैर्यपूर्वक सुनते हुए उनकी तमाम मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया.

coonoor helicopter crash: ग्रुप कैप्टन वरुण के निधन पर सीएम जयराम ने जताया दुख

कुन्नूर हेलिकॉप्टर हादसे (Coonoor Helicopter Crash) में मात्र जीवित बचे वायु सेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन (group captain varun singh death) पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुख जाहिर किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने पूरी निष्ठा-वीरता से राष्ट्रसेवा की है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता. ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान व शोकाग्रस्त परिवार को संबल प्रदान करें.

हमीरपुर में एचपीयू ग्रुप तीन यूथ फेस्टिवल का आगाज, 22 कॉलेजों की टीम ले रही हिस्सा

हिमाचल प्रदेश में कोरोनाकाल के बीच में एक बार फिर से सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिससे कॉलेजों की रौनक लौट आई है. वहीं, बुधवार को गौतम गर्ल कॉलेज हमीरपुर (Gautam Group Of Colleges Hamirpur) में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तीन दिवसीय ग्रुप 3 यूथ फेस्टिवल का (HPU Group 3 Youth Festival begins in Hamirpur) आगाज हो गया है. जिसमें प्रदेश भर के 22 महाविद्यालयों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं.

Liquor and non veg ban in malana: मलाणा गांव में शराब और नॉनवेज पर प्रतिबंध, ग्रामीणों ने देवता के आदेशानुसार लिया निर्णय

Liquor and non veg ban in malana: कुल्लू के पुरातन गांव मलाणा गांव (Malana Village of kullu) में अब ग्रामीण गांव में शराब नहीं पी सकेंगे और न ही चिकन व अंडे का सेवन कर पाएंगे. देवता जमदग्नि ऋषि (Devta Jamdagni Rishi) के आदेशानुसार ग्रामीणों ने अब गांव में शराबबंदी व मांसाहार का सेवन न करने का निर्णय लिया है.

free medical camp in sundar nagar: महादेव में आयुष विभाग मंडी के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने जांची 407 मरीजों की सेहत

मंडी जिले के सुंदरनगर में हिमाचल आयुष विभाग (himachal ayush department) की ओर से फ्री मेडिकल कैंप (free medical camp in sundar nagar) लगाया गया था. इसमें 407 लोगों के स्वास्थ्य की जांच विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने की. विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों के स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ उन्हें दवाएं भी मुहैया कराई गई और उन्हें बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया (health awareness program in sundar nagar) गया.

Sirmaur Gramin Vidya Upasak Sangh: ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किए जाने को लेकर सीएम जयराम से मिलेंगे ग्रामीण विद्या उपासक

जिला सिरमौर ग्रामीण विद्या उपासक संघ (Sirmaur Gramin Vidya Upasak Sangh) द्वारा बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई. प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष माया राम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में नियुक्त 1300 के लगभग विद्या उपासकों की नियुक्ति वर्ष 2002 में भाजपा सरकार द्वारा ही की गई थी.

कुल्लू में पीस मील वर्कर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल को मिला तकनीकी कर्मचारी संघ समर्थन

हिमाचल प्रदेश में पीस मील कर्मचारियों (Peace Meal Employees union kullu) की हड़ताल जहां लगातार जारी है, तो वहीं अब इनकी मांगों के समर्थन में निगम प्रबंधन के तकनीकी कर्मचारी (HRTC Workshop technical Employees) भी आ गए हैं. तकनीकी कर्मचारी संघ भी पीस मील कर्मचारियों के समर्थन में 2 घंटे की टूल डाउन स्ट्राइक (tool down strike in kullu) कर रहे हैं.

Banks strike from Thursday: जानें कब तक हड़ताल पर रहेंगे बैंककर्मी

सरकार द्वारा इस शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण के उद्देश्य से बैंकिंग कानून ( संशोधन ) विधेयक 2021 प्रस्तावित है ,जिसका बैंक कर्मी पूर्ण रूप से बैंको को इस निजीकरण करने के निर्णय का विरोध कर रहे, बैंक के अंबरेला संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (United Forum of Bank Union)के माध्यम से बैंकों द्वारा पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा. जिस कारण यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा सभी सार्वजनिक बैंकों में 16 और 17 दिसंबर को देश व्यापी हड़ताल (Two day banks strike) की घोषणा की गई.

फतेहपुर के लोह गांव लिंक रोड पर मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस थाना फतेहपुर के तहत गांव लोह के लिंक रोड पर (Dead body found in Fatehpur) बुधवार सुबह शव मिलनें पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. तकरीबन सुबह 6 बजे सैर को निकले कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे शव देखा, तो उन्होंने स्थानीय उपप्रधान को शव मिलने की जानकारी दी. वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है और एक्सीडेंट (Dead body found in Loh Village) के कारणों की जांच की जा रही है.

Illegal Mining in Paonta Sahib: पांवटा में स्टोन क्रशर पर छापेमारी, 6 ट्रैक्टर किए जब्त

पांवटा साहिब प्रशासन के सख्त रवैए से पूरे पांवटा के रेत बजरी माफियाओं में बड़ा हड़कंप मच गया है. दरअसल पुलिस फॉरेस्ट माइनिंग और पांवटा प्रशासन (Illegal Mining in Paonta Sahib) की टीम ने बुधवार को यमुना नदी के किनारे चल रहे स्टोन क्रशर पर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने छह ट्रैक्टरों को जब्त (Raid on stone crusher in Paonta) कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

