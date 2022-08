चुनावों से पहले पेंशनरों को साधने की कोशिश, सालाना 130 करोड़ के अतिरिक्त लाभ की घोषणा

सीएम जयराम ठाकुर ने पेंशनरों को साधने की कोशिश की (JCC pensioners meeting in shimla) है. राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पेंशनरों की जेसीसी बैठक में मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान का निर्णय लिया.

हिमाचल कांग्रेस के 10 ऐलान, ये की गई घोषणाएं

विधानसभा चुनाव 2022 के (himachal assembly election 2022) चलते कांग्रेस ने आज 10 बडे ऐलान कर (10 announcements of himachal congress) दिए. इन 10 घोषणाओं में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के जिक्र के साथ हर वर्ग पर फोकस किया गया है.

छोटी काशी मंडी में गणेशोत्सव की धूम, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया की गूंज

Ganesh Chaturthi Celebration in mandi, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. यहां बाबा भूतनाथ, बाबा महामृत्युंजय, नीलकंठ महादेव, सिद्ध गणपति सहित विभिन्न मंदिरों में गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है. ganesh chaturthi 2022.

लद्दाख यात्रा से वापस धर्मशाला लौटे दलाई लामा, जगह-जगह हुआ जोरदार स्वागत

Dalai lama returns to dharamshala, बुधवार को दलाई लामा लद्दाख यात्रा से वापस धर्मशाला लौट आए. इस दौरान उनका जगह-जगह पर जोरदार स्वागत किया गया. वहीं, दलाई लामा ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया.

कुल्लू में सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर घायल

Two died in road accident in Kullu बंजार में बीती रात को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई,जबिक 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज कुल्लू अस्पताल में चल रहा है.

हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, आउटसोर्स नीति सहित कई अहम फैसले होने की उम्मीद

आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (Himachal Pradesh cabinet meeting) होने जा रही है. कैबिनेट बैठक में किन- किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

आज भगवंत मान और मनीष सिसोदिया का पालमपुर दौरा, देंगे चौथी गारंटी

Himachal Aam Aadmi Party, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत आज मान पालमपुर आ रहे हैं. पालमपुर में हिमाचल प्रदेश की (Aam Aadmi Party fourth guarantee in himachal) महिलाओं को चौथी गारंटी दी जाएगी. यह गारंटी देश की महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी होगी.

आज कांग्रेस भी देगी जनता को गारंटी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और सचिन पालयट करेंगे घोषणाएं

Himachal Pradesh Election 2022, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शिमला में बुधवार को मिनी घोषणापत्र जारी करेंगे. इसमें कांग्रेस के 10 वादे होंगे. कांग्रेस की ओर से यह एलान ऐसे वक्त में हो रहा है जब आम आदमी पार्टी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए जनता को वादों के तौर पर 'गारंटी' दे रही है. कांग्रेस ने पांच घोषणाएं पहले की कर दी हैं और बाकि बची पांच और बड़ी घोषणाएं कल कांग्रेस द्वारा की जाएंगी.

करसोग में 1 सितंबर से भनजू मेला, नाग धमूनी की रथयात्रा से होगा शुभारंभ

Bhanju fair in karsog, जिला मंडी के उपमंडल करसोग में कल 1 सितंबर से 3 सितंबर तक 3 दिन तक प्रसिद्ध नाग धमूनी के जन्मदिन पर भनजू मेला आयोजित किया जा जाएगा. मेले में सांस्कृतिक संध्या और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा मेले का शुभारंभ नाग धमूनी की रथयात्रा से किया जाएगा. Nag Dhamuni Rath Yatra in karsog.

बरसात के मौसम में किन्नौर भारी तबाही, जिले में अब तक 8 करोड़ की संपत्ति को नुकसान