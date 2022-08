कुल्लू: उपमंडल बंजार के तहत आने वाली (road accident in banjar) सेरी में बीती रात को एक गाड़ी सड़क से लुढ़क गई.इस सड़क दुर्घटना में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो (Two died in road accident in Kullu) गई. वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका कुल्लू अस्पताल में इलाज चल रहा है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शव की शिनाख्‍त जीवन लाल निवासी गांव सेरी, तहसील बंजार जिला कुल्लू और राम सिंह निवासी तांदी तहसील बंजार जिला कुल्लू के रूप में हुई है. मंगलवार देर रात को बंजार के सेरी के पास कार नंबर एचआर 26 एपी 1145 अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और कार में सवार चारों लोगों को बाहर निकाला.

इसकी सूचना पुलिस व 108 एम्बुलेंस को भी दी गई. कार में कुल चार लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौत हो गई ,जबकि 2 का बंजार अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के लिए रेफर किया गया.मामले की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू सागर चंद्र ने की है. उन्होंने बताया पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.