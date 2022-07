शिमला में लैंडस्लाइड: सड़कों पर गिरे पेड़, मलबे में दब गई गाड़ियां

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. राजधानी शिमला (rain in shimla)में संजौली के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी व सरस्वती पैराडाइज स्कूल के लिए जाने वाली सड़क पर भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरूद्ध हो गया. सड़क पर भारी-भरकम पेड़ों के साथ मलबा गिरा ,जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई.

बरसात के चलते कुल्लू और शिमला में हादसा, CM जयराम और अनुराग ठाकुर ने जताया दुख

बुधवार को कुल्लू में बादल फटने और शिमला में लैंडस्लाइड से हुई 2 मौत पर सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुख जताया है. जयराम ने कहा लोगों के हताहत होने से दुखी हूं. वहीं, अनुराग ठाकुर ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है.

Cloud Burst in Kullu: कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटा, 4 लोग लापता, कई घर पानी में बहे

कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी (Cloud burst in Manikarn Valley)के चोज गांव में आज सुबह बादल फट गया नाले में बादल फटने (Cloud Burst in Kullu) के चलते कुछ घर भी इसकी चपेट में आ गए. 6 लोगों लापता बताए जा रहे है. वहीं, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है.

शिमला में भूस्खलन से 14 साल की लड़की की मौत, दो घायल

राजधानी शिमला के उपनगर ढली में बुधवार तड़के सुबह भूस्खलन (landslide in Shimla) हो गया. भूस्खलन की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत हो गई. जबकि, दो अन्य घायल हुए हैं. घायलों को आईजीएमसी में भर्ती किया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर के ठंगी गांव में बारिश ने मचाई तबाही, नाले में आई बाढ़ से पैदल मार्ग बंद, खेतों को नुकसान

किन्नौर जिले के ठंगी गांव में बुधवार सुबह भारी बारिश के चलते बाढ़ (Flood in Thangi village of Kinnaur) आ गई. गांव के साथ लगते नाले में आई बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है. बाढ़ के साथ आए मलबे से पैदल मार्ग बंद हो गया है. जबकि खेतों को भी नुकसान पहुंचा है. बाढ़ के चलते किसी के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. पढ़ें पूरी खबर...

Cloud Burst in Kullu: मणिकर्ण के बाद मलाणा में फटा बादल, कई गाड़ियां बही, एक महिला का शव मिला

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बुधवार सुबह बादल फटने के बाद मलाणा नाले (Cloud burst in Malana of Kullu) में भी बादल फटा है. यहां भी बादल फटने (Cloud Burst in Kullu) से काफी नुकसान हुआ है. करीब आधा दर्जन गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और कई खच्चर भी पानी में बह गई. यहां एक महिला का भी शव बरामद किया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

Dalai Lama Birthday: खराब मौसम ने रोकी CM की राह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलाई लामा को दी जन्मदिन की बधाई

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 87वें जन्मदिन (Dalai Lama Birthday) में शिरकत करने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नहीं पहुंचा पाए. खराब मौसम होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर शिमला के अन्नाडेल मैदान से उड़ान नहीं भर सका. जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलाई लामा को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. पढ़ें पूरी खबर...

जिला परिषद कर्मचारियों को मर्ज करने की कवायद शुरू, कमेटी करेगी पड़ोसी राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन

जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को विभाग के तहत लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया (Demands of zila parishad employees in Himachal) जाएगा. ये कमेटी उन राज्यों का अध्ययन करेगी जिनमें जिला परिषद कर्मचारियों को ग्रामीण विकास विभाग के तहत लाया गया है. इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार भी उसी तर्ज पर इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने पर विचार करेगी. पढ़ें पूरी खबर...

राकेश शर्मा बबली के परिजनों से मिले सीएम जयराम, गुड़िया मामले में बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ही प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है. मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राकेश बबली के परिजनों से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया. इसके बाद गुड़िया के परिजनों की कोर्ट से लगाई गई गुहार पर सीएम ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पहले ही कुछ नहीं कहा है. जिन लोगों ने इस बारे में कहा है उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में यह बयान (CM attacks on mukesh agnihotri) दिया है.

बिलासपुर: सीएम जयराम देते रहे भाषण, खाना खाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मच गई होड़

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. वहीं, मंगलवार को बिलासपुर के झंडुत्ता दौरे पर पहुंचे सीएम के कार्यक्रम में काफी अनियमितता देखने को मिली. दरअसल कार्यक्रम में एक ओर सीएम जयराम और विधायक भाषण दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खाने खाने को लेकर संघर्ष शुरू हो गया.