कुल्लू: हिमाचल में मानसून की बारिश अपने साथ आफत लेकर आती है. बुधवार सुबह कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने के बाद मलाणा नाले (Cloud burst in Malana of Kullu) में भी बादल फटा है. बादल फटने (Cloud Burst in Kullu) से करीब आधा दर्जन गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई. जानकारी के मुताबिक टीन शेड में रखे हुए आधा दर्जन खच्चर भी पानी में बह गए. इसके अलावा मलाणा हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी पानी घुस गया. जहां मौजूद 30 कर्मचारियों का रेस्क्यू किया गया है.

बताया जा रहा है कि ये सभी प्रोजेक्‍ट के भवन में फंस गए थे, जिन्‍हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला. मलाणा नाले से एक महिला का शव भी बरामद हुआ है, हालांकि अब तक पहचान नहीं हो पाई है. लेकिन माना जा रहा है कि पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से ही महिला की मौत हुई है.

मलाणा में फटा बादल.

मलाणा पंचायत के उपप्रधान राम जी ठाकुर ने बताया कि सुबह अचानक बादल (Cloud burst in Malana) फट गया, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है. वहीं, जगह-जगह भूस्खलन होने से सड़क भी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई. उन्होंने बताया कि सड़क किनारे कई लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की थी. वो भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आई हैं. इसके अलावा टीन शेड में स्थानीय लोगों द्वारा रखा गया सामान भी पानी में बह गया है. वहीं, एसडीएम कुल्लू प्रशांत सरकेक ने बताया कि बादल फटने के सूचना के बाद टीमों को रवाना किया गया है.

बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) शुरू होते ही नुकसान का दौर भी शुरू हो गया है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने (Cloud burst in Himachal) जैसे हादसे पेश आ रहे हैं.

