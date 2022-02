लता मंगेशकर की तबीयत नाजुक, वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है. कोरोना और निमोनिया से संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल में साल 2021 में 60 बार हिली धरती, जानिए क्यों आता है भूकंप ?

हिमाचल प्रदेश भूकंप (earthquake in himachal) के लिहाज से अति संवेदनशील जोन (himachal sensitive zone for earthquake) 4 व जोन 5 में सम्मिलित है. भूकंप (Earthquake in himachal) की दृष्टि से संवेदनशील पांचवें जोन में पड़ने वाले हिमाचल में साल 2021 में करीब 60 छोटे-बड़े भूकंप आ चुके हैं. पृथ्वी की बाह्य परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप भूकंप आता है. यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर, भूकंपी तरंगें उत्पन्न करती है, जो भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट होती है. भूकंप आने पर अचानक पृथ्वी की सतह हिलने लगती है और तेजी से कंपन होता है. घरों के भीतर रखा सामान या फिर घर-इमारत गिरने-ढहने लगती हैं. खुशकिस्मत हुए तो जान बच जाती है नहीं तो, लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की भूकंप क्यों आता है, तो जानिए भूकंप से जुड़े वो तमाम सवालों के जवाब जो हर आम-आदमी जानना चाहता है. यहां पढ़ें पूरी खबर

बर्फबारी के दौरान कालका-शिमला ट्रेन बनी लोगों का सहारा, 90 फीसदी तक पहुंची एडवांस बुकिंग

बर्फबारी के बीच ट्रेनों के गुजरने का नजारा काफी आनंद भरा होता है और इसी का लुत्फ उठाने काफी तादात में पर्यटक (KALKA SHIMLA TRAIN) ट्रेन से शिमला पहुंच रहे हैं. वहीं, शिमला में 3 दिन जमकर बर्फबारी हुई. इस दौरान सड़कें पूरी तरह से बंद हो गईं, लेकिन रेल मार्ग पर ट्रेन की आवाजाही सुचारू रूप से चलती रही. यहां पढ़ें पूरी खबर

सोलन में बर्फबारी ने बढ़ाई दुश्वारियां, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त

हिमपात से एक बार फिर हिमाचल की चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ (CLEAR WEATHER IN SOLAN) ली है. ये नजारा देखने के लिए बाहरी राज्यों से सैलानियों का तांता लग गया है. ताजा हिमपात से प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों का तापमान लुढ़क गया है और कड़ाके की ठंड पड़ (people facing problem in solan) रही है. वहीं अधिक बर्फबारी के कारण जिला सोलन में दुश्वारियां भी बढ़ी है. यहां पढ़ें पूरी खबर

स्वच्छ भारत अभियान: नाहन में जल्द बनेंगे चार ई-टॉयलेट, जानिये किस तरह की मिलेगी सुविधा

अब नाहन नगर परिषद 4 ई-टॉयलेट (e toilet in nahan) बनाने जा रही है, जो कि न केवल हाइजेनिक होंगे, बल्कि इसमें पानी का भी कम प्रयोग होगा. साथ ही लोगों को स्वच्छ शौचालय की भी सुविधा मिलेगी. नगर परिषद अध्यक्ष श्यामा पुंडीर (shyama pundir on cleanliness drive) ने बताया कि जल्द ही शहर में चार ई-टॉयलेट बनाए जाएंगे और साथ ही अन्य खस्ताहाल हो चुके शौचालय भी दुरुस्त किए जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में मौसम साफ, प्रदेश में 754 सड़कें अभी भी बंद...2442 ट्रांसफार्मर ठप

राजधानी शिमला में शनिवार सुबह से ही चटक धूप खिली हुई (Clear weather in Shimla) है. साथ ही जिले में बर्फबारी का दौर भी थम गया है. ऐसे में लोक निर्माण विभाग और नगर निगम शिमला की ओर से शनिवार सुबह से ही जिले में बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने का कार्य किया जा (Problems Due Snow in shimla) रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर

बसंत पंचमी 2022: सीएम जयराम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

बसंत पंचमी (basant panchami 2022) पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (cm jairam on basant panchami) ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है. मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी मां सरस्वती शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ब्रह्माजी के मुख से प्रकट हुई थीं. इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है. यहां पढ़ें पूरी खबर

Job Opportunity : 10वीं पास के लिए BSF में भर्ती, 69,100 प्रति माह सैलरी

सीमा सुरक्षा बल (border security force jobs) ने युवाओं के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है. पदों के लिए आवेदन करके 69000 प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है. 10वीं पास उम्मीदवार भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर

कुल्लू में भूस्खलन, गाड़ी पर गिरा पेड़...आवाजाही बाधित

मणिकर्ण घाटी के चोज (landslide in manikaran valley) में भी पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है. भूस्खलन के कारण देवदार का बड़ा पेड़ सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर गिरा. जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. भूस्खलन होने के बाद कसोल-मणिकर्ण मार्ग पर यातायात अवरुद्ध (traffic blocked on kasol manikaran road) हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर

किन्नौर में थमा बर्फबारी का दौर, माइनस में पहुंचा तापमान

जिला किन्नौर में बर्फबारी का दौर थम गया (Snowfall stopped in kinnaur) है. जिले में बर्फबारी से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, साथ ही बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित (Problems Due Snow in Kinnaur) है. लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर

