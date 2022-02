कुल्लू: जिला कुल्लू में शनिवार को मौसम (weather clear in kullu) साफ रहा, वहीं शुक्रवार रात के समय कुछ जगहों पर भूस्खलन (landslide in himachal) भी हुआ है. मणिकर्ण घाटी के चोज (landslide in manikaran valley) में भी पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है. यहां पेड़ गिरने से एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है. भूस्खलन होने के चलते मणिकर्ण जरी सड़क मार्ग (manikaran zari road closed) वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित हो गया है.

लोक निर्माण विभाग की मशीनरी भी मलबे को हटाने में जुट गई है. मिली जानकारी के अनुसार चोज में शुक्रवार देर रात भूस्खलन के कारण देवदार का बड़ा पेड़ सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर गिरा. जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. भूस्खलन होने से 15 मिनट पहले सवारियां गाड़ी से उतर कर होटल में चली गई थी.

भूस्खलन होने के बाद कसोल-मणिकर्ण मार्ग पर यातायात अवरुद्ध (traffic blocked on kasol manikaran road) हुआ है. जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भूस्खलन की चपेट में आई कार मंडी की है. डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग (dc kullu on weather) ने बताया कि हादसे में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है. हालंकि इस दौरान कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है. उन्होंने कहा लोक निर्माण विभाग को मलबा और पेड़ हटाने के निर्देश दिए हैं. जल्द ही सड़क यातायात के लिए बहाल होगी.

ये भी पढ़ें: किन्नौर में थमा बर्फबारी का दौर, माइनस में पहुंचा तापमान